Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 22 octombrie 2025. CAPRICORNII merg la o petrecere surpriză

Horoscop 22 octombrie 2025. CAPRICORNII merg la o petrecere surpriză

21 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 22 octombrie 2025. CAPRICORNII merg la o petrecere surpriză

Astăzi ar putea avea loc o mică reuniune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 22 octombrie 2025.

Berbec

Persoana iubită nu este sigură dacă va petrece mult timp cu tine astăzi? S-ar putea să te simți rănit la început, deoarece s-ar putea simți obligată să petreacă ceva timp în privat cu membrii familiei. Ar trebui să vă puteți întâlni așa cum ai sperat. Doar nu te aștepta să fie pentru întreaga zi. Petrece-ți timpul singur relaxându-te și îngrijindu-te.

Taur

Faci ceva special pentru persoanele cu care locuiești? Dacă da, s-ar putea să fii puțin îngrijorat cu privire la ceea ce ar putea gândi aceștia despre abilitățile tale de bucătar, gazdă etc. Nu-ți pierde timpul cu îngrijorări. Toată lumea se va simți bine, inclusiv tu. Probabil că toată lumea va avea o seară memorabilă. Dă tot ce ai mai bun, fii vesel ca de obicei și concentrează-te pe distracție.

Gemeni

Astăzi ar putea avea loc o mică reuniune în cartierul tău, dacă este posibil. Dacă ești implicat în prezent, probabil că vei participa la ea împreună cu persoana iubită. Dacă nu te vezi cu nimeni, te vei întâlni cu vechi prieteni și, posibil, îți vei face prieteni noi. Unul dintre ei ar putea fi un potențial partener romantic, poate puțin mai în vârstă decât tine. Relaxează-te, lasă-te purtat de val și distrează-te puțin.

Rac

Nu-ți face atât de multe griji cu privire la realizarea lucrurilor astăzi. În schimb, concentrează-te pe sentimentele și relațiile tale. Este nevoie de o atitudine grijulie, sensibilă, spre deosebire de un mod dur, militant de a trata lucrurile. Vei descoperi că, adoptând un ton echilibrat, oamenii vor fi mult mai receptivi la tine în general.

Leu

Nu te întrista dacă nimeni nu râde la glumele tale astăzi. Asta nu înseamnă că nu ești amuzant. Înseamnă doar că oamenii s-ar putea să nu aibă chef să râdă. Oricât de ridicol ar părea, astăzi este pur și simplu o zi mai bună pentru a plânge. Eliberează-ți toate emoțiile reprimate. Discută lucrurile cu ceilalți. Inima ta comunică bine prin tine astăzi.

Fecioară

Nu fi timid. Exprimă ceea ce simți. Cu cât împărtășești mai mult cu ceilalți, cu atât ei vor fi mai încurajați să să-ți împărtășească lucruri. Ziua de astăzi poate fi plină de multe momente tandre care merită documentate în jurnalul tău din seara asta. Gândirea ta este clară și în concordanță cu emoțiile tale cele mai profunde și mai adevărate. Tu ești vedeta spectacolului.

Balanță

Ține-ți firea astăzi. Nimeni nu vrea să se certe. Poate fi greu să te conectezi cu oamenii din jurul tău, dar acesta nu este un motiv să te superi. Dă tonul lucrurilor și vorbește mai blând. Ascultă ce au ceilalți de spus. S-ar putea să existe o mică perturbare a rutinei tale zilnice. Alții pot contesta ceea ce simți.

Scorpion

Astăzi este o zi excelentă pentru tine. Vei descoperi multe oportunități. Ai face bine să lucrezi cu ceilalți, acordându-ți natura sensibilă și participând la energia grupului. Fundamentul și stabilitatea ta sunt exact ceea ce este necesar pentru a da ordine minților fluctuante și indecise cu care lucrezi.

Săgetător

Astăzi este o zi bună pentru tine. Noi oportunități vor abunda în rutina ta obișnuită. Lucrează cu un grup pentru a realiza ceva mai mare decât ai putea face de unul singur. Conectează-te la energia colectivului. Ai exact calitățile potrivite de care au nevoie alții astăzi. Folosește-le.

Capricorn

Intuiția ta este mai de încredere decât mintea ta. Aceasta este o zi extraordinară în care ar trebui să te bucuri de o bună dispoziție și de un cap limpede. Emoțiile tale sunt mari, așa că profită de această energie și împărtășește-o cu ceilalți. Spiritul tău generos și hrănitor este solicitat. Dacă ai avea un bănuț pentru fiecare sfat psihologic bun pe care îl dai astăzi, ai fi milionar.

Vărsător

S-ar putea să te simți foarte visător astăzi. Stările tale de spirit pot fluctua. S-ar putea să îți fie greu să-i faci pe ceilalți să îți împărtășească bunul umor gălăgios. Încercarea de a-i face pe oameni să se urce în vagonul tău de entuziasm poate fi dificilă. Poate că se întâmplă ceva cu ei și cu emoțiile lor pe care tu pur și simplu nu le observi. Fii atent.

Pești

Fii foarte atent la prietenii tăi. Este posibil ca unul dintre ei să treacă printr-o perioadă dificilă și să aibă nevoie de un pic mai mult sprijin și atenție. Dacă poți, adună mai mulți prieteni și organizează un prânz sau o cină improvizată sau orice altă activitate care vă permite să râdeți, să vă legați și să împărtășiți. Prieteniile voastre sunt o comoară care trebuie prețuită și cultivată.

Citește și

HOROSCOP Zodia pe care o paște DIVORȚUL pe final de 2025, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
16:09
Zodia pe care o paște DIVORȚUL pe final de 2025, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
HOROSCOP Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare EROU grec a fost implicat în apariția constelației
19:18
Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare EROU grec a fost implicat în apariția constelației
HOROSCOP Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
16:44
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2025. TAURII exagerează cu cheltuielile
15:00
Horoscop 21 octombrie 2025. TAURII exagerează cu cheltuielile
HOROSCOP ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos
08:45, 20 Oct 2025
ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos
HOROSCOP Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
18:44, 19 Oct 2025
Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”