21 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 22 septembrie 2025. LEII au nevoie de încurajări

Nu te descuraja încă! Acordă-ți timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 septembrie 2025.

Berbec

Familia, care înseamnă mult pentru tine, poate face ca și casa ta să fie un loc mai cald și mai confortabil. Probabil că vei petrece mult timp amenajând-o pentru a primi complimente sincere. Singurul dezavantaj ar putea fi faptul că partenerul tău actual s-ar putea să nu fie acolo din cauza unor circumstanțe independente de voința nimănui. Bucură-te de vizită și invită-ți familia să revină când partenerul tău va fi acolo, dacă este posibil.

Taur

Astăzi, la serviciu, ai putea primi un telefon lung, dar necesar, de la un prieten apropiat sau de la partenerul de viață. Problemele urgente trebuie rezolvate. S-ar putea să te simți incomod să-ți iei timp liber de la serviciu și s-ar putea chiar să atragi atenția în mod neplăcut, dar trebuie să ai această conversație acum. Probabil că nu va avea efecte negative pe termen lung, așa că fă ce trebuie să faci. Te vei simți mult mai bine.

Gemeni

Astăzi s-ar putea să descoperi un talent neexploatat până acum, poate un dar artistic. Acest lucru ar putea fi emoționant, dar probabil că va trebui să te obișnuiești cu el. Primele tale încercări ar putea fi ezitante și nesigure, dar asta se întâmplă de obicei când înveți o nouă abilitate. Nu te descuraja încă! Acordă-ți timp. În cele din urmă, probabil că vei iubi ceea ce faci.

Rac

Poate că ai un aspect eteric, mistic, care atrage atenția străinilor. Nici prietenii tăi nu vor trece cu vederea acest lucru. S-ar putea să ți se pară deranjant, mai ales dacă oamenii devin prea atenți sau dacă partenerul tău devine gelos. Relaxează-te și bucură-te de asta oricum. Inutil să spun că aceasta este o zi excelentă pentru a cumpăra haine online!

Leu

Astăzi s-ar putea să simți nevoia de a termina toate lucrările neterminate. Ai putea fi brusc într-o frenezie de a lucra rapid, dar poate nu atât de conștiincios pe cât ar trebui. Este posibil să petreci mult timp trecând prin hârtii și aruncând ceea ce este depășit. Ar putea fi o idee mai bună să încetinești puțin și să te uiți cu atenție la ceea ce faci. Nu vei dori să arunci ceva de care ai putea avea nevoie mai târziu.

Fecioară

Lucrul acasă ar putea fi dificil astăzi, mai ales dacă finalizezi o afacere. Ceilalți membri ai gospodăriei vor veni și vor pleca, vor trânti ușile, vor pune întrebări, își vor aduce prietenii în casă. Dacă te ocupi de treburile casnice, uită deocamdată și revino la ele când va fi mai liniște. Dacă te apropii de un termen limită, închide ușa și spune-le celorlalți să te lase în pace pentru o vreme.

Balanță

Dacă te-ai gândit să investești, aceasta nu este ziua în care să te angajezi în ceva. Este o zi excelentă pentru a-ți lua în considerare opțiunile, pentru a studia tendințele economice și pentru a analiza ceea ce îți dorești de la investiții. Nu este o zi bună pentru a preda banii. Terenul ar putea fi o posibilitate puternică. Consultă-te cu profesioniști, citește ziarele și analizează tot felul de oportunități înainte de a te angaja cu una.

Scorpion

O izbucnire bruscă de inspirație pentru un proiect creativ te-ar putea ține ocupat dimineața și după-amiaza. Vei avea nevoie de informații și materiale pe care nu le ai acasă, iar găsirea lor ar putea necesita o cheltuială mai mare de timp, energie și bani decât ai crezut inițial. Nu renunța la idee. Este posibil să fie una bună și cu siguranță vei dori să o urmezi.

Săgetător

Prea multe persoane s-ar putea să îți concureze atenția astăzi, atât la serviciu, cât și acasă. Vei dori să îi faci pe toți fericiți, așa că s-ar putea să te simți puțin agitat. Temperamentul tău ar putea fi, de asemenea, la limită. Ar fi mai bine să amâni cererile mai puțin urgente decât să te muncești până la frenezie. Cei care contează ar prefera să te bucuri de viață decât să te obosești de dragul lor.

Capricorn

Comunicările care îți vin astăzi în cale pot fi mai mult abundente decât utile. Ai putea primi o mulțime de apeluri telefonice confuze. La început vei fi entuziasmat de cutia poștală plină de scrisori, dar apoi vei descoperi că unele sunt gunoaie, în timp ce altele sunt adresate unor persoane de care nu ai auzit niciodată. Rezistă. Această tendință ar trebui să treacă de mâine!

Vărsător

Un prieten îți poate cere să împrumuți niște bani astăzi. S-ar putea să simți că el sau ea îți cere mai mult decât este cu adevărat necesar și, cu siguranță, mai mult decât ești dispus să dai. S-ar putea să crezi că acest lucru te pune într-o poziție jenantă. Încearcă să vorbești cu prietenul tău și explică-i situația ta. Dacă trebuie să spui nu, spune-o pur și simplu. Un prieten adevărat va înțelege și va căuta banii în altă parte.

Pești

Unele dintre responsabilitățile de la locul de muncă sunt prea multe pentru o singură persoană și s-ar putea să te împovăreze astăzi. Teancul de muncă pare să devină tot mai mare, indiferent de ceea ce faci. Deleagă dacă poți. Pune deoparte sarcinile mai puțin urgente și lucrează în mod constant la restul. Angajatorul tău ar putea sau nu să aibă așteptări prea mari de la tine, dar tu ai dreptul la sănătatea ta mintală, indiferent de situație.

Mediafax
17:29
17:21
17:15
17:00
16:42
16:34
