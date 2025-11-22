Horoscop 23 noiembrie 2025. TAURII merg în vacanța mult visată

Conversațiile vor fi productive și te-ar putea stimula să te apuci de noi proiecte. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 23 noiembrie 2025.

Berbec

Să recunoaștem. Astăzi, probabil că vei găsi sarcinile și treburile tale extrem de plictisitoare. S-ar putea să te trezești uitându-te la ceas, simțind că a trecut o oră și apoi realizând că au trecut doar zece minute. Dacă poți amâna sarcinile până mâine, fă-o fără ezitare. Nimic nu este atât de urgent încât să-ți solicite atenția neîntreruptă toată ziua. Bucură-te de o după-amiază distractivă.

Taur

S-ar putea să fii distras de visele cu ochii deschiși despre o călătorie pe care intenționezi să o faci. Un prieten ar putea să te sune și să vrea să discute despre asta, ceea ce nu te ajută. Viziuni despre locuri îndepărtate și distracții interesante îți pot dansa în cap, iar sarcinile de rutină par incredibil de plictisitoare și nedemne de atenție. Cel mai bine este să le termini, dacă poți. Apoi poți să visezi la vacanța ta fără să te simți vinovat!

Gemeni

O sarcină sau un obiectiv specific ar putea să te determine să dai multe telefoane, să scrii multe scrisori sau să faci multe deplasări cu mașina. Te simți deosebit de hotărât. Vei reuși în acest lucru sau în orice altceva vei încerca astăzi. Conversațiile vor fi productive și te-ar putea stimula să te apuci de noi proiecte.

Rac

Astăzi s-ar putea să te decizi să te înscri la un curs avansat de un anumit tip. Acesta ar putea include religiile lumii sau poate meditația. Stai departe de librării, atât fizice, cât și online. S-ar putea să cheltui o avere pe cărți despre subiectul ales. Efectul acestui lucru este probabil să fie mai profund decât o simplă acumulare de cunoștințe. Pregătește-te să fii transformat.

Leu

Un grup de prieteni te poate invita să participi la un festival sau la un atelier care implică artele creative sau studiile metafizice, sau poate ambele. S-ar putea să te împotrivești la început, dar odată ajuns acolo vei găsi subiectul și instructorul captivant. După aceea, nu vei mai vrea să vorbești despre asta. Vei fi prea preocupat de gândurile tale. Notează-le. Vei dori să ți le amintești mai târziu.

Fecioară

Dacă te-ai gândit la o carieră în domeniul vindecării, al studiilor paranormale sau spirituale sau al artelor creative, astăzi ți-ar putea apărea ocazia de a transforma acest vis în realitate. Un prieten apropiat ți-ar putea deschide ușa. Propriile tale abilități psihice și artistice ar trebui să funcționeze la un nivel foarte ridicat, așa că nu te lăsa intimidat. Ești bun în ceea ce faci și este posibil să rămâi așa.

Balanță

Romantismul ar putea fi în mintea ta astăzi. Acest lucru s-ar putea datora unei recente întâlniri reușite cu un posibil partener. Vei dori să programezi o altă întâlnire, dar s-ar putea să te rețină ceva pentru că nu vrei să pari insistent. Apelează pe cine trebuie. S-ar putea să fii plăcut surprins de răspuns.

Scorpion

Un vis foarte frumos și romantic ar putea inspira activități artistice. S-ar putea să vrei să pictezi, să desenezi, să scrii, să compui muzică, să coși sau să gătești o rețetă nouă. Orice ai face, nu o vei face doar pentru propriul amuzament. Vei dori să le arăți munca ta celorlalți și să le ceri părerea și aprobarea. Perspicacitatea ta în afaceri ar putea fi la fel de activă ca și latura ta artistică.

Săgetător

Dragostea pe care i-o porți partenerului tău te face să te gândești la căsătorie. Nunta unui prieten ar putea contribui la aceste gânduri. Este posibil ca partenerul tău să aibă încă îndoieli cu privire la trecerea la următorul nivel de angajament, chiar dacă nu există nicio îndoială că te iubește cu adevărat. Ai răbdare și ține-ți gura. Vei ști când va fi momentul potrivit.

Capricorn

Astăzi ai putea experimenta o dorință puternică de a-ți curăța psihicul de traume din trecut care te limitează. S-ar putea să te decizi să te înscrii la un seminar sau un atelier de lucru de un anumit fel. Dacă te înscri astăzi, toate semnele arată că nu numai că vei obține rezultatele dorite, dar vei cunoaște și persoane noi și interesante. Printre aceștia s-ar putea afla un potențial partener. Dă-i drumul și distrează-te.

Vărsător

Dragoste, pasiune, romantism și căsătorie – mintea ta se va concentra pe aceste aspecte toată ziua, chiar dacă nu există o persoană specială în viața ta în acest moment. Dacă ești implicat, nu fi surprins dacă discuția despre un angajament pe termen lung se strecoară în conversațiile tale cu persoana iubită. Dacă nu ești implicat, cineva nou și interesant ar putea apărea în scenă. Când ieși în oraș, asigură-te că arăți cât mai bine.

Pești

Apropierea unui vizitator foarte special te-ar putea determina să faci curățenie temeinică în casă. După aceea, ai putea căuta modalități noi și interesante de a o îmbrăca cu câteva plante noi, perne sau alte elemente decorative. Acest lucru poate fi obositor, dar cu siguranță merită. Când prietenul tău va sosi, se va simți ca acasă. Muncește din greu și apoi fă-te că arăți bine.