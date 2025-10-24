Horoscop 25 octombrie 2025. GEMENII fac un pas important în carieră

Lucrurile nu sunt ceea ce par. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie 2025.

Berbec

Vizitatorii surpriză ar putea duce la o mică petrecere improvizată, dacă este posibil. Acest lucru ar putea fi distractiv pentru tine, dar ar putea fi și puțin iritant. Ar putea interfera cu ceva ce aveai planificat. Nu poți face nimic fără să pari zgârcit. Lasă-te purtat de val, distrează-te și apoi încearcă să-ți salvezi planurile cât poți de bine.

Taur

Nu este ziua potrivită pentru a planifica o călătorie cu avionul. Tot ce poate merge prost într-o astfel de călătorie se va întâmpla: întârzieri, bagaje pierdute, vecini de scaun enervanți. Dacă ai una planificată pentru astăzi, schimb-o cu o dată viitoare, dacă este posibil. De asemenea, nu este o zi bună pentru a urma un curs online, deoarece capacitatea ta de concentrare ar putea fi neobișnuit de redusă. Ce poți face? Relaxează-te, citește, navighează pe Internet. O mulțime de informații interesante ți-ar putea stârni curiozitatea.

Gemeni

Una dintre ambițiile tale în viață este să fii independent financiar, iar în ultima vreme s-ar putea să fi făcut pași mari în direcția atingerii acestui obiectiv. Astăzi, fără să fie vina ta, s-ar putea să primești informații care indică faptul că ar fi putut apărea un obstacol. Totuși, lucrurile nu sunt ceea ce par. Nu intra în panică până nu afli toate detaliile. Probabil că ești încă pe drumul cel bun.

Rac

Un prieten sau un membru al familiei vă otrăvește încet, încet relația. O neînțelegere între voi doi se va dovedi în cele din urmă benefică pe termen lung. De ce? Te face să realizezi cât de inconfortabil te simți cu relațiile vagi și nedefinite. Astăzi ar fi o zi bună pentru a scrie o scrisoare persoanei în cauză. Este posibil ca rezultatele să-ți pară mulțumitoare.

Leu

Faza sociabilă în care te afli în prezent îți solicită multă energie. Ești atras de unele dintre noile tale cunoștințe, dar ești iritat de altele. Unul, în special, îți provoacă astăzi o adevărată anxietate. Ai două opțiuni. Fie abandonezi complet noul tău grup de prieteni, fie îl expulzezi pe cel care îți creează probleme.

Fecioară

Dacă ți se întâmplă să fii martor la o izbucnire violentă pe stradă, la serviciu sau la televizor, devii brusc conștient de vulnerabilitatea ta. Nu lăsa să te sperie și să te ascunzi. Ca unul dintre puținii gardieni rămași ai rezervelor tot mai puține de bunătate din lume, ai o responsabilitate.

Balanță

Oamenii spun uneori că ești cam agresiv în abordarea ta, dar astăzi te simți puțin obosit să conduci atacul pe câmpul de luptă. Poți prelua multe de la prietenii tăi, care te pot învăța să gândești lucrurile în termeni relativi, fără să te lași implicat emoțional în fiecare situație. Încearcă să te relaxezi pentru o schimbare!

Scorpion

S-ar putea să fii hipersensibil. Este posibil să fii iritabil și conflictual, deoarece începi să bănuiești că proiectele pe termen lung ar putea să nu fie finalizate. A venit momentul să faci un bilanț. Există probabil un motiv întemeiat pentru care nu ai reușit să finalizezi acel proiect pe care l-ai întreprins în urmă cu câteva luni. Sfaturile celorlalți ar trebui să vă îndrume în direcția corectă.

Săgetător

Nu are rost să încerci să dai un sens zilei de azi. O mare parte din ceea ce se întâmplă are loc la nivel inconștient și sfidează orice explicație rațională. Este posibil să fi avut un vis noaptea trecută demn de o interpretare profesională. Ar putea fi o zi foarte profitabilă pentru tine.

Capricorn

Aceasta este o perioadă confuză pentru noi toți. Dar, fără îndoială, ați observat acest lucru. În astfel de circumstanțe, unii oameni devin mai rigizi ca niciodată, pentru că se opun schimbărilor. Ei încearcă să se agațe de tradiție. Condițiile actuale ar trebui să te inspire să renunți la unele dintre convingerile tale.

Vărsător

Ce ai de pierdut? Planetele te scutură în speranța de a te debarasa de vechile tale obiective pentru a face loc unei noi creșteri. Simți îndoială acolo unde altădată era doar certitudine. Când te gândești la ce se poate întâmpla mai rău, te poate ajuta să realizezi că ceea ce te agăți nu este chiar atât de important. Este timpul să renunți și să începi din nou.

Pești

Nu ești singurul care îți poate rezolva problemelE. Ai încredere că există și alte persoane capabile să te înțeleagă. Cei care vor să te ajute sunt motivați doar de iubire, fără motive ascunse. Este în natura ta să fii sceptic, dar acești oameni există. Și ghici ce? Azi ai putea comunica cu unul dintre ei!