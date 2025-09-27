Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune

27 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Lasă-ți mintea să rătăcească și vezi ce se întâmplă. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 28 septembrie 2025.

Berbec

Probabil că gândurile tale sunt complet concentrate pe muncă. Deși ar trebui să-ți dedici timpul liber familiei, nu poți face nimic în privința felului în care ești construit. Când ești acasă, s-ar putea să te furișezi să-ți verifici e-mailul. Poate că îți suni în secret partenerul de afaceri. Familia ta ridică din sprâncene, dar în general înțelege și iartă comportamentul tău nebunesc. Asigură-te că îți folosești tot farmecul, pentru orice eventualitate!

Taur

Este o zi bună pentru chestiuni financiare. Cu cardurile de credit la limita maximă, s-ar putea să crezi că economiile tale nu sunt atât de sănătoase pe cât ar putea fi. Dar astăzi este probabil să primești vești care indică contrariul. S-ar putea să primești o sumă neașteptată de bani sau să descoperi că portofoliul tău generează profituri sănătoase. Este o zi bună pentru hârțogărie.

Gemeni

S-ar putea să te simți destul de leneș astăzi și cu siguranță meriți să te simți așa! Meriți o pauză după toate activitățile din săptămâna trecută. Oferă-ți cadoul unei zile libere adevărate. Fă doar ce vrei, fie că este vorba de vizionarea de filme sau de petrecerea după-amiezii în cadă. Răsfăț total. Relaxează-te și destinde-te.

Rac

Te consideri o persoană practică, dar astăzi gândurile tale s-ar putea îndrepta către misticism și spiritualitate. Intuția ta este puternică acum, permițându-ți să te conectezi la sentimentele celor dragi. Acest lucru îți permite să fii empatic și înțelegător, ceea ce partenerul tău apreciază în mod special. Intuția ta te poate inspira să abordezi o problemă într-un mod nou. Lasă-ți mintea să rătăcească și vezi ce se întâmplă.

Leu

Astăzi este posibil să te gândești la călătorii. S-ar putea să fii nevoit să petreci mult timp făcând comisioane în mașină. De asemenea, ai putea planifica o vacanță lungă, poate una centrată pe o funcție de grup sau un seminar de un anumit fel. Energia ta fizică este mare, dar există totuși pericolul de a te obosi. Relaxează-te acasă în această seară.

Fecioară

Azi s-ar putea să te hotărăști să faci câteva ore suplimentare la serviciu sau să te ocupi de un proiect suplimentar de un anumit fel, pentru a aduce ceva mai mulți bani. Din moment ce te simți suficient de puternic și energic pentru a muta munții din loc, trebuie să ai grijă să nu te suprasoliciți. Muncește din greu și câștigă-ți banii, dar ține-ți ritmul. Încearcă să faci puțină mișcare înainte de a merge la culcare.

Balanță

Pasiunea și determinarea marchează ziua de astăzi. Energia ta ar trebui să fie ridicată și ar trebui să te simți puternic. Aceasta este ziua perfectă pentru a da oricărui obiectiv pe care ai încercat să îl îndeplinești acel ultim impuls spre finalizare. S-ar putea să te surprinzi cu puterea și calitatea muncii tale și cu atenția pozitivă pe care o primesc eforturile tale.

Scorpion

Puterea și conștiința ta interioară ar trebui să fie acute astăzi. Unele vise și revelații intense ar putea veni din adâncul tău, permițându-ți să te eliberezi de traume și fobii vechi și permițându-ți să mergi mai departe cu mai multă încredere. Energia fizică este ridicată, deși este posibil să simți că ai nevoie de mai mult somn decât de obicei. Intuiția ta este, de asemenea, ascuțită, permițându-ți să fii mai în contact cu ceilalți. Folosiți-o!

Săgetător

Munca pentru atingerea unor obiective pe care le împărtășești cu ceilalți ar putea să te apropie mai mult de cei din jurul tău. Întregul este cu siguranță mai mult decât suma părților. Este posibil să produci rezultate mai bune ca grup sau parteneriat decât ai fi făcut-o altfel. Aceasta este o zi de genul „toți trag împreună”. Pe plan sentimental este posibil să ai parte de o întâlnire incitantă, pasională!

Capricorn

Astăzi s-ar putea să te confrunți cu o sarcină care pare la fel de ușor de îndeplinit ca și cum ai goli oceanul cu o ceașcă de ceai. Dar, cu ajutorul celorlalți, nu numai că vei reuși să te descurci, dar vei produce și rezultate excepționale. Din punct de vedere fizic, este posibil să te simți plin de forță, gata să muți munții din loc. Nu fii prea surprins dacă vei reuși chiar să miști câțiva!

Vărsător

Dorința de a călători, poate pentru a vizita un prieten apropiat, poate apărea astăzi. S-ar putea să îți pui multă energie în explorarea posibilităților. S-ar putea, de asemenea, să vrei să călătorești în locuri de unde poți obține inspirație artistică pentru proiecte creative. Energia și entuziasmul tău sunt mari, așa că ar trebui să poți realiza acest lucru fără să neglijezi celelalte treburi.

Pești

Așteaptă-te la multă activitate în casa ta astăzi. Un grup, poate unul mare, găzduit de tine sau de un membru al familiei s-ar putea întâlni acolo și ar putea provoca conversații stimulative. Te-ai putea lăsa prins în energie, punându-te în contact cu o nouă conștientizare a sentimentelor tale. În această noapte, așteaptă-te la vise vii despre călătorii, locuri ciudate sau zboruri.

Mediafax
