Horoscop 29 august 2025. RACII rezolvă un conflict

28 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Nu există garanții într-o zi ca cea de astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 29 august 2025.

Berbec

Calmează-te astăzi și fii atent când acuzi pe cineva de ceva fără să ai toate informațiile. Ține-ți furia sub control. Dacă reacționezi acum, s-ar putea să pierzi pentru totdeauna respectul celor din jur. Nu există garanții într-o zi ca cea de astăzi. Dacă există conflicte pe care trebuie să le rezolvi, măcar asigură-te că o faci în privat.

Taur

Astăzi s-ar putea să te simți mai conectat cu latura ta războinică decât cu cea emoțională. Cel mai probabil, acest lucru va crea un conflict în lumea ta de speranțe și vise. Ai grijă să nu fii prea agresiv cu persoanele care încearcă doar să te ajute. Pericolul aici este că cel mai probabil îi vei răni pe cei mai apropiați ție. Fii atent.

Gemeni

S-ar putea să descoperi că cineva sau ceva gândește sau acționează în mod opus față de tine. Acest sentiment este agravat și mai mult de o forță războinică puternică care dorește să fie recunoscută. Există cu siguranță o roată care scârțâie în această situație și care are nevoie disperată de ungere. Ocupă-te mai întâi de aspectele de bază înainte de a încerca să te ocupi de detaliile unei anumite situații.

Rac

Fii atent la corpul tău astăzi și nu ezita să te oprești când corpul tău îți spune să o faci. Există o forță agresivă puternică care te îndeamnă să acționezi într-un fel sau altul. Asigură-te că ești atent la ceilalți. Cel mai important, asigură-te că ești atent la tine însuți. Nu te lăsa pradă senzațiilor tari ieftine în detrimentul sănătății tale fizice.

Leu

Este posibil să fi modificat recent aspectele materiale ale vieții tale. A fost suficient să te oprești aici? S-ar putea să fie nevoie de schimbări mai profunde. Aruncă o privire la ceea ce te-a motivat să creezi viața pe care o trăiești acum. Acordă o atenție deosebită alegerilor pe care le-ai făcut în viața profesională. Ești sigur că faci ceea ce ai fost menit să faci? Îți folosești talentele la maximum?

Fecioară

Este o zi excelentă, dar ai grijă să nu exagerezi. Ai putea fi tentat să crezi că dificultățile financiare minore sunt deja în spatele tău. Nu este așa. Ceea ce faci astăzi oferă planul pentru viitorul tău. Eforturile continue de a-ți stabiliza comportamentul îți vor oferi siguranța viitoare pe care o dorești.

Balanță

Aceasta va fi o zi bună pentru a medita. S-ar putea să fii puțin nemulțumit de tine, deoarece diversele tale proiecte încă nu au prins contur. Ești nerăbdător, dar cine nu ar fi? Această perioadă de așteptare durează de aproximativ două luni, dar se va încheia în curând. Planetele îți cer să iei în considerare doar ceea ce este esențial. Nu îți permiți să începi noi proiecte bazate pe ceva superfluu.

Scorpion

Ești pe ultima sută de metri acum. Ia-ți la revedere de la griji. Eforturile tale dau roade din plin deoarece oamenii îți ascultă sfaturile și se dau peste cap pentru a-ți face pe plac. Deși anumite detalii din viața ta amoroasă mai au încă nevoie să fie puse la punct, este sigur că te relaxezi pentru o vreme. Ai petrecut luni întregi în acest proces de transformare de sine și meriți puțină odihnă.

Săgetător

Viața ta pare să se învârtă în jurul contactului uman. Ești o persoană sociabilă, veselă, cu o conversație captivantă, care se bucură să aducă oamenii laolaltă, deși în ultima vreme tânjești să fii singur. Nu ignora orice nevoie pe care o simți de singurătate. Chiar dacă este o nevoie neobișnuită pentru tine, este totuși una valabilă.

Capricorn

Uneori, prietenii devin adevărata familie a unei persoane. Prieteniile tale sunt profunde și durabile. Mulți oameni sunt dornici să îți ofere ajutor astăzi, de ce ești reticent să îl primești? Nu ai fost tu cel care a promovat beneficiile unei prietenii calde și sincere? Ziua care urmează te face să îți conștientizezi talentele și îți întărește cât de importante sunt cu adevărat aceste prietenii.

Vărsător

Ai depășit problemele din trecutul recent și intri într-o fază mai liniștită. Îți vei duce la bun sfârșit proiectele de la serviciu, iar viața domestică va fi imaginea fericirii și a armoniei. Bucură-te de această perioadă de odihnă și relaxare. Ea va fi urmată în curând de o perioadă de dorință intensă care necesită toată atenția ta.

Pești

Perspectivele pentru astăzi sunt excelente. Actuala aliniere a planetelor și atmosfera oarecum opresivă din ultimele zile te inspiră să îți schimbi mediul înconjurător și să vizitezi locuri noi. De ce să nu planifici o mică excursie? Toate semnele indică faptul că acum este cel mai bun moment pentru o astfel de aventură. Dacă vei întârzia, te vei simți din nou blocat în aceeași rutină veche.

