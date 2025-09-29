Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu

Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu

29 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu

Vor apărea oportunități profesionale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 septembrie 2025.

Berbec

Toate tipurile de iubire – iubirea prietenilor, afecțiunea membrilor familiei, iubirea romantică – înfloresc astăzi în căminul tău, după cum afli de la multe persoane, poate în mod neașteptat. Una dintre aceste persoane ar putea să-ți aducă vești minunate legate de bani. Un puternic sentiment de unitate ar trebui să fie foarte evident, cel puțin pentru tine.

Taur

O mică reuniune de prieteni, rude și vecini ar putea avea loc astăzi în cartierul tău, dacă este posibil. S-ar putea să dai peste câțiva prieteni vechi pe care nu i-ai mai văzut de mult timp și să te bucuri să povestești cu ei. Un fost partener romantic ar putea, de asemenea, să te contacteze. Mai ești interesat? Dacă da, urmărește-l. S-ar putea să funcționeze de data asta! Dacă nu mai ești interesat, poate că acum ați putea fi prieteni. Gândește-te la asta!

Gemeni

Dacă i-ai cerut recent angajatorului tău o mărire de salariu, energia astrală indică faptul că te poți aștepta să o primești în curând. Angajatorul tău este foarte impresionat de eforturile tale și probabil se gândește că ai putea să-ți îndrepți atenția în altă parte. Cu siguranță vor apărea oportunități, deși evident că nu este momentul să iei o decizie. Ia-ți timp să te gândești bine și să analizezi totul cu atenție.

Rac

S-ar putea să nu fi primit vești de la un prieten apropiat de mult timp și să te îngrijorezi un pic. Poate că această persoană nu se simțea bine ultima dată când ați vorbit. Dacă poți, ar fi o idee bună să o suni. Vise ciudate și tulburătoare ar putea să-ți afecteze somnul în această noapte, dar nu te agita prea tare. Nu sunt profetice în niciun fel. Probabil că simbolurile nu reprezintă nimic mai mult decât detritusurile psihice eliberate prin somn.

Leu

Un vizitator mai în vârstă ar putea veni la ușa ta. Este puțin probabil să fii încântat de acest lucru, dar vei putea oricum să joci rolul de gazdă bună. Romantismul și sociabilitatea ar putea fi un pic limitate de obligațiile față de familie, în special față de părinți, dar nu te lăsa doborât. S-ar putea să rămâi blocat acasă în această seară, dar vei putea să te eliberezi mai târziu.

Fecioară

Sarcinile banale, inclusiv comisioanele și răspunsul la corespondență, s-ar putea să te plictisească toată ziua. Este posibil să fii neliniștit și să fii puternic tentat să lași totul baltă și să pleci undeva să te distrezi. Uită-te bine la ceea ce faci și încearcă să judeci în mod obiectiv cât de important este să faci asta acum. Dacă nu este atât de important, atunci lăsă-l deoparte. Probabil că ai nevoie să te relaxați!

Balanță

Problemele financiare pot interfera cu exprimarea ta. Poate că ai nevoie de ceva mai mulți bani înainte de a continua cu un proiect care înseamnă mult pentru tine. Doar un pic de planificare ar putea face ca ceea ce vrei să faci să fie mai fezabil decât pare a fi. Notează-ți câteva idei și treci la treabă!

Scorpion

O persoană carismatică s-ar putea să te contacteze astăzi. Problemele emoționale legate de familie te-ar putea face să te simțiți mohorât. S-ar putea ca latura ta creativă să fie nevoită să stea în repaus, în timp ce te ocupi de probleme banale. În principiu, te simți destul de optimist în legătură cu viața și viitorul tău. Nu îți este niciodată frică de munca grea și ești perseverent. Du-te după ceea ce îți dorești și fă-i pe toți fericiți, inclusiv pe tine!

Săgetător

Îngrijorările legate de rude sau prieteni te-ar putea chinui pe tot parcursul zilei. Poate că nu ești sigur de ceea ce se întâmplă și de aceea te simți neajutorat. Oricare ar fi îngrijorările vagi pe care le ai, nu încerca să îți dai seama de adevăr fără să cunoști faptele. Nu este o zi bună pentru a face comisioane. Întârzierile și obstacolele ar putea provoca multă frustrare și pierdere de timp.

Capricorn

Evenimentele sociale s-ar putea să nu se dovedească la fel de satisfăcătoare ca de obicei. S-ar putea să nu ai dispoziția necesară. S-ar putea să te simți presat să te amesteci când ai prefera să stai pe canapea. Orice conversații în care vei intra vor părea banale și plictisitoare. Aceasta este o zi bună pentru a sta deoparte și a asculta. S-ar putea să înveți de la cei din jur fără să fie nevoie să spui un cuvânt.

Vărsător

Mândria ar putea să-ți stea în cale. Poate că ți se va cere să faci o sarcină pe care o consideri inferioară. Poate că oamenii din jurul tău se simt perspicace. Ridică-te deasupra insultelor și fă un efort deosebit pentru a face tot ce poți, dezamorsând situația înainte ca aceasta să scape de sub control. În această seară, bucură-te de o seară de vizionare de filme.

Pești

Imaginația ta poate evoca povești sau imagini pe care vrei să le memorezi prin scris sau pictură, dar lipsa de încredere în tine însuți te poate descuraja. Cu toate acestea, probabil că este o idee bună să o faci oricum.Aceste idei vin din adâncul sufletului tău. A le da formă ar putea reprezenta o eliberare de vechile traume. Ține-ți lucrarea ascunsă într-un sertar dacă nu-ți place.

Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Noi detalii despre accidentul aviatic în care a fost implicat consilierul AUR Marian Jan Chiriță. Medicii i-au amputat picioarele
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Reacția lui Igor Cuciuc după ce soția artistului a dezvăluit că fiica lor ar fi fost otrăvită. Mama tinerei nu crede că adolescenta s-a stins din viață în mod natural: „Îmi arde sufletul.”
RadioImpuls
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă... până acum. Adriana Ochișanu scoate la iveală DETALII SENSIBILE despre suferința fiului ei: "Sunt trăirile lui sufletești"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Plase de pescuit antice, reconstituite din ceramică folosind tomografia computerizată cu raze X
ANALIZĂ EXCLUSIV Netanyahu va avea o nouă întâlnire cu Trump în efortul de coordonare a politicilor /Persistă DISPUTELE privind ofensiva din Gaza și postura Israelului
15:32
Netanyahu va avea o nouă întâlnire cu Trump în efortul de coordonare a politicilor /Persistă DISPUTELE privind ofensiva din Gaza și postura Israelului
VIDEO Ion Cristoiu a ironizat prezența Mariei Băsescu la vot în Republica Moldova: „A SALVAT democrația”
15:26
Ion Cristoiu a ironizat prezența Mariei Băsescu la vot în Republica Moldova: „A SALVAT democrația”
AI AFLAT! Victoria partidului PAS NU e victoria Maiei Sandu. Ion Cristoiu: „În primul rând că nu s-a prezentat jumătate din electorat la vot”
15:25
Victoria partidului PAS NU e victoria Maiei Sandu. Ion Cristoiu: „În primul rând că nu s-a prezentat jumătate din electorat la vot”
ACTUALITATE Un „invadator” din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul de Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă
15:15
Un „invadator” din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul de Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă
ACTUALITATE Cum scapi de petele de ulei de pe haine. Trucul care te ajută să o cureți eficient, fără a deteriora materialul textil
15:06
Cum scapi de petele de ulei de pe haine. Trucul care te ajută să o cureți eficient, fără a deteriora materialul textil
ACTUALITATE Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Cea mai nouă ”combinație” care îi păcălește pe bucureșteni
15:02
Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Cea mai nouă ”combinație” care îi păcălește pe bucureșteni
După amenințări și „liste ale rușinii” semnalate de Gândul, Guvernul Bolojan revine la gânduri mai bune cu angajații pe care i-a amenințat cu DEMISIA. Acum vrea să-i determine să plece de bunăvoie
GUVERN După amenințări și „liste ale rușinii” semnalate de Gândul, Guvernul Bolojan revine la gânduri mai bune cu angajații pe care i-a amenințat cu DEMISIA. Acum vrea să-i determine să plece de bunăvoie
ACTUALITATE Sindicatele amenință cu PROTESTE masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient: „Răbdarea personalului a ajuns la limita maximă”
Sindicatele amenință cu PROTESTE masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient: „Răbdarea personalului a ajuns la limita maximă”
ACTUALITATE Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul
Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul
ULTIMA ORĂ Anchetă de amploare la imobilul din județul Prahova soldat cu moartea a două NEPALEZE. Ce funcție aveau tinerele în cadrul hotelului
Anchetă de amploare la imobilul din județul Prahova soldat cu moartea a două NEPALEZE. Ce funcție aveau tinerele în cadrul hotelului
EXTERNE Statele occidentale adoptă noi măsuri privind programul NUCLEAR iranian/ UNIUNEA EUROPEANĂ anunță reintroducerea sancțiunilor împotriva Teheranului
Statele occidentale adoptă noi măsuri privind programul NUCLEAR iranian/ UNIUNEA EUROPEANĂ anunță reintroducerea sancțiunilor împotriva Teheranului