Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu

Vor apărea oportunități profesionale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 septembrie 2025.

Berbec

Toate tipurile de iubire – iubirea prietenilor, afecțiunea membrilor familiei, iubirea romantică – înfloresc astăzi în căminul tău, după cum afli de la multe persoane, poate în mod neașteptat. Una dintre aceste persoane ar putea să-ți aducă vești minunate legate de bani. Un puternic sentiment de unitate ar trebui să fie foarte evident, cel puțin pentru tine.

Taur

O mică reuniune de prieteni, rude și vecini ar putea avea loc astăzi în cartierul tău, dacă este posibil. S-ar putea să dai peste câțiva prieteni vechi pe care nu i-ai mai văzut de mult timp și să te bucuri să povestești cu ei. Un fost partener romantic ar putea, de asemenea, să te contacteze. Mai ești interesat? Dacă da, urmărește-l. S-ar putea să funcționeze de data asta! Dacă nu mai ești interesat, poate că acum ați putea fi prieteni. Gândește-te la asta!

Gemeni

Dacă i-ai cerut recent angajatorului tău o mărire de salariu, energia astrală indică faptul că te poți aștepta să o primești în curând. Angajatorul tău este foarte impresionat de eforturile tale și probabil se gândește că ai putea să-ți îndrepți atenția în altă parte. Cu siguranță vor apărea oportunități, deși evident că nu este momentul să iei o decizie. Ia-ți timp să te gândești bine și să analizezi totul cu atenție.

Rac

S-ar putea să nu fi primit vești de la un prieten apropiat de mult timp și să te îngrijorezi un pic. Poate că această persoană nu se simțea bine ultima dată când ați vorbit. Dacă poți, ar fi o idee bună să o suni. Vise ciudate și tulburătoare ar putea să-ți afecteze somnul în această noapte, dar nu te agita prea tare. Nu sunt profetice în niciun fel. Probabil că simbolurile nu reprezintă nimic mai mult decât detritusurile psihice eliberate prin somn.

Leu

Un vizitator mai în vârstă ar putea veni la ușa ta. Este puțin probabil să fii încântat de acest lucru, dar vei putea oricum să joci rolul de gazdă bună. Romantismul și sociabilitatea ar putea fi un pic limitate de obligațiile față de familie, în special față de părinți, dar nu te lăsa doborât. S-ar putea să rămâi blocat acasă în această seară, dar vei putea să te eliberezi mai târziu.

Fecioară

Sarcinile banale, inclusiv comisioanele și răspunsul la corespondență, s-ar putea să te plictisească toată ziua. Este posibil să fii neliniștit și să fii puternic tentat să lași totul baltă și să pleci undeva să te distrezi. Uită-te bine la ceea ce faci și încearcă să judeci în mod obiectiv cât de important este să faci asta acum. Dacă nu este atât de important, atunci lăsă-l deoparte. Probabil că ai nevoie să te relaxați!

Balanță

Problemele financiare pot interfera cu exprimarea ta. Poate că ai nevoie de ceva mai mulți bani înainte de a continua cu un proiect care înseamnă mult pentru tine. Doar un pic de planificare ar putea face ca ceea ce vrei să faci să fie mai fezabil decât pare a fi. Notează-ți câteva idei și treci la treabă!

Scorpion

O persoană carismatică s-ar putea să te contacteze astăzi. Problemele emoționale legate de familie te-ar putea face să te simțiți mohorât. S-ar putea ca latura ta creativă să fie nevoită să stea în repaus, în timp ce te ocupi de probleme banale. În principiu, te simți destul de optimist în legătură cu viața și viitorul tău. Nu îți este niciodată frică de munca grea și ești perseverent. Du-te după ceea ce îți dorești și fă-i pe toți fericiți, inclusiv pe tine!

Săgetător

Îngrijorările legate de rude sau prieteni te-ar putea chinui pe tot parcursul zilei. Poate că nu ești sigur de ceea ce se întâmplă și de aceea te simți neajutorat. Oricare ar fi îngrijorările vagi pe care le ai, nu încerca să îți dai seama de adevăr fără să cunoști faptele. Nu este o zi bună pentru a face comisioane. Întârzierile și obstacolele ar putea provoca multă frustrare și pierdere de timp.

Capricorn

Evenimentele sociale s-ar putea să nu se dovedească la fel de satisfăcătoare ca de obicei. S-ar putea să nu ai dispoziția necesară. S-ar putea să te simți presat să te amesteci când ai prefera să stai pe canapea. Orice conversații în care vei intra vor părea banale și plictisitoare. Aceasta este o zi bună pentru a sta deoparte și a asculta. S-ar putea să înveți de la cei din jur fără să fie nevoie să spui un cuvânt.

Vărsător

Mândria ar putea să-ți stea în cale. Poate că ți se va cere să faci o sarcină pe care o consideri inferioară. Poate că oamenii din jurul tău se simt perspicace. Ridică-te deasupra insultelor și fă un efort deosebit pentru a face tot ce poți, dezamorsând situația înainte ca aceasta să scape de sub control. În această seară, bucură-te de o seară de vizionare de filme.

Pești

Imaginația ta poate evoca povești sau imagini pe care vrei să le memorezi prin scris sau pictură, dar lipsa de încredere în tine însuți te poate descuraja. Cu toate acestea, probabil că este o idee bună să o faci oricum.Aceste idei vin din adâncul sufletului tău. A le da formă ar putea reprezenta o eliberare de vechile traume. Ține-ți lucrarea ascunsă într-un sertar dacă nu-ți place.