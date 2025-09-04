Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 5 septembrie 2025. SCORPIONII merg într-o călătorie

Horoscop 5 septembrie 2025. SCORPIONII merg într-o călătorie

04 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Este important să-ți stăpânești impulsul de a ascunde aspectele negative. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 5 septembrie 2025.

Berbec

Ciudate și pasionale emoții te-ar putea face să vrei să evadezi din civilizație împreună cu iubitul sau iubita ta. Este o zi perfectă pentru asta. Cel puțin, planifică o seară liniștită acasă, alături de persoana specială din viața ta. S-ar putea să vrei să încerci mâncare delicioasă, băutură. Lasă-te purtat de val. Cu toții avem nevoie de puțin răsfăț din când în când!

Taur

Comunicările interesante din partea prietenilor ar putea viza posibile evoluții mondiale sau poate niște bârfe picante despre persoane pe care le cunoști. Distrează-te, dar nu lua totul ca atare. Multe dintre ele sunt mai degrabă rodul imaginației fertile a cuiva decât fapte reale. Călătoriile scurte în zona ta ar putea aduce vești despre schimbări iminente în comunitate. Așteaptă-te la neașteptat!

Gemeni

Astăzi ai putea câștiga aprecierea companiei pentru că toate semnele indică faptul că imaginația ta zboară la înălțime și poate fi pusă în practică pentru a-ți spori eficiența la locul de muncă. Ai putea chiar să obții o promovare sau o mărire de salariu. Cu toate acestea, este important să-ți stăpânești impulsul de a ascunde aspectele negative ale ceea ce faci de cei care dețin puterea. Fii sincer! Pe termen lung, acest lucru îți va aduce mai multe beneficii.

Rac

Astăzi poate fi una dintre acele zile în care încerci să pictezi o suprafață mare, dar ai doar o pensulă mică. Loviturile tale sunt atente și calculate. Faci o treabă îngrijită și precisă, dar faci lucrurile și pe calea cea mai grea. Ia-ți o pensulă mare.

Leu

Înainte de a-ți irosi toată energia proclamându-ți gândurile lumii, ar fi bine să te oprești, să te uiți în jur și să-ți observi publicul. Cum reacționează aceștia la discursul tău? Oamenii se îndepărtează sau aplaudă? Poate că trebuie să lași pe altcineva să ia cuvântul la microfon.

Fecioară

S-ar putea să treci cu vederea unele principii de bază ale vieții. Ai grijă să nu te lași sedus de cei care vor să te implici în drama lor. S-ar putea ca la început să consimțiți de bunăvoie. S-ar putea să nu-ți dai seama cât de adâncă este groapa pe care ai săpat-o. Asigură-te că nu i-ai înstrăinat pe toți, astfel încât să mai rămână cineva care să te scoată la suprafață.

Balanță

Simte-te liber să aperi o cauză sau o altă persoană astăzi, chiar dacă știi că va provoca tensiuni în rândul celor din jur. Este posibil să apară o ceartă aprinsă și nu ar fi surprinzător dacă tu ai fi catalizatorul. Dezbaterile pasionale sunt chiar pe placul tău, așa că folosește acest lucru ca pe o oportunitate de a-ți demonstra curajul și puterea în ceea ce crezi.

Scorpion

Mintea ta va fi fixată pe un singur lucru și nu te vei odihni până nu-l vei obține. Poate că este vorba de un loc în care încerci să ajungi, de un nou gadget pe care vrei să îl deții sau de o persoană pe care ai vrea să o cunoști mai bine. Nu fi surprins dacă va trebui să te lupți puțin pentru a-ți îndeplini acest obiectiv, oricare ar fi el.

Săgetător

Lucrurile se pot întâmpla chiar sub nasul tău și s-ar putea să nici nu-ți dai seama. Reacția ta la situația în care acest eveniment ascuns iese brusc la lumină va fi evidentă. Încearcă să lucrezi cu această energie, în loc să fii împotriva ei.

Capricorn

S-ar putea ca prietenii apropiați sau membrii familiei să fie în dezacord acut în legătură cu o anumită problemă. Încearcă să nu fii prea tulburat de conflictele dintre oamenii pe care îi iubești. Unii ar putea dori să iei atitudine și să te exprimi pe deplin asupra situației. S-ar putea să te simți ca și cum ai fi blestemat dacă o faci și blestemat dacă nu o faci. Încearcă să faci tot posibilul să ajungi la un compromis.

Vărsător

Ai grijă când îți declari dragostea pentru cineva atunci când nu ai petrecut suficient timp cu el sau ea pentru a lua această decizie. Este posibil să te bazezi din impuls pe întâlniri superficiale și conversații scurte. S-ar putea să nu ai o istorie lungă sau discuții profunde, necesare pentru a ști dacă această persoană este ideală pentru tine. Nu te lăsa păcălit de discuțiile rapide.

Pești

Vei fi un bun valoros pentru ceilalți astăzi, datorită minții tale raționale și a capacității tale de a gândi lucrurile în mod clar. Forțele încăpățânate din jurul tău nu se vor îndoi, dar tu ai capacitatea unică de a face acest lucru. Fă tot posibilul să eviți certurile, chiar dacă va fi tentant pentru tine și pentru ceilalți să vrei să te descarci.

