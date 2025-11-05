Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an

Horoscop Rune cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Simbolurile antice vorbesc despre prudență, balanța în viața de zi cu zi și se întrevede nevoia unei schimbări radicale a direcției fiecărei zodii.

Toamna vine cu o energie debordantă, în avanpremieră la iarna ce va urma, iar talismanul protecției este cel pe care îl vor purta nativii binecuvântați la final de an.

Runa WUNJO va fi cea a norocului, a aprecierii și a liniștii interioare.

Berbec

Viața se desfășoară în ritm alert, iar runele anunță decizii îndrăznețe, mai ales pe plan profesional și economic. O schimbare majoră va aduce eliberare și progres. În viața sentimentală, apar noi perspective, iar relațiile vechi trec printr-o etapă de recalibrare.

Taur

Un echilibru solid la final de an pentru nativii Taur. Runele, potrivit celebrului numerolog Mihai Voropchievici, transmit semnul stabilității și al încrederii. Se „cimentează” legături vitale pentru viitor, iar pe planul financiar apar oportunități sigure, croite pentru investiții durabile.

Gemeni

O perioadă plină de surprize pentru Gemeni, binecuvântați să-și rezolve problemele și să treacă peste un trecut dureros. Pacea inimii revine pentru nativii Gemeni.

Rac

Toamna vine cu un cuvânt de bază pentru ce urmează: limpezime. A minții, desigur. Potrivit lui Mihai Voropchievici, Runele te încurajează să renunți la „vampirii” care îți seacă energia.

Leu

Pentru Lei, Runa WUNJO strălucește puternic, va avea succes, recunoaștere și bucurii intempestive. Strădania ta este recunoscută de cei din jur, iar finele anului va aduce o promovare importantă. În plan sentimental, pasiunea revine cu intensitate, anunță numerologul.

Fecioara

Runele cer grijă mare în luarea deciziilor importante, cu precădere în privința banilor sau carierei. E o perioadă numai bună pentru a reevalua prioritățile și pentru a întări legăturile familiale.

Balanța

Runele îți aduc armonie și echilibru. Vei reuși să împaci munca, iubirea și timpul personal, iar o veste minunată spre finalul decembrie își va aduce împlinirea sufletească.

Scorpion

Runele tale indică o transformare profundă. Poți renunța la o cale nouă, care la început poate părea radicală, dar cu timpul se va dovedi „cartea câștigătoare”.

Săgetător

Nativii Săgetătorii au Runa norocului de partea lor. Oportunitățile vor fi uriașe! O călătorie planificată ți-ar putea schimba viața.

Capricorn

Intervalul octombrie-decembrie 2025 este una a răbdării. Runele îți spun că continui munca de acum: astfel, rezultatele vor apărea cu celeritate. Totuși, ține cont și de superiori, deoarece nu îți vor întotdeauna răul.

Vărsător

Runa Vărsătorului îți luminează calea și scapi de griji, datorii sau acele lucruri care nu îți permit să înaintezi. Finalul de an vine cu o energie debordantă, un sentiment puternic de libertate + încredere în sine.

Pești

Runele pentru nativii Pești aduc protecție și liniște, într-un context tensionat, în care au simțit de câteva ori că soarta este împotriva lor. Vei primi semne clare că te afli pe drumul cel bun, iar familia și iubirea îți vor umple sufletul de recunoștință și apreciere.

Sursa foto: Facebook Mihai Voropchievici