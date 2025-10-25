Zodia care își schimbă radical viața până pe 31 decembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Destinul se rescrie”

Ultimele luni ale anului vin cu mesaje profunde, transformări, reușite neașteptate și revelații interioare pentru această zodie.

Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un mesaj energetic care folosește la o ghidare intuitivă din lumea supranaturală. În total sunt 24 de rune și fiecare are un simbolism bogat care este conectat cu astrele, cu zeitățile, cu cele opt direcții și cicluri ale naturii.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si păstrate într-o punga de pânză sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cărțile de tarot, prin selectarea runelor in baza intenției si a cererii de mesaj intuitiv.

Runele reprezintă semne străvechi ale destinului, ele dezvăluie ce urmează pentru fiecare nativ până la finalul anului 2025.

Zodia care își va schimba radical viața până pe 31 decembrie

Mihai Voropchievici spune că Peștii sunt cei care vor avea parte de o schimbare radicală a vieții până la finalul anului 2025.

”Peștii primesc runa Dagaz, simbol al transformării totale. Totul se luminează pentru ei, iar sfârșitul de an le aduce revelații puternice. Este un moment de trezire spirituală și de eliberare de poverile trecutului. O nouă viață începe odată cu 2026. Perioada 20 octombrie – 31 decembrie 2025 este una de mari schimbări, dar și de recompense pentru cei care și-au urmat sufletul. Runele arată că destinul se rescrie, iar Universul răsplătește curajul, sinceritatea și iubirea autentică”, spune Mihai Voropchievici.

Recomandările autorului: