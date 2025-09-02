Prima pagină » HOROSCOP » Horoscopul de marți, 2 septembrie 2025. Neti Sandu spune care este zodia pentru care se anunță o sumă mare de bani

02 sept. 2025


Neti Sandu anunță horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025. Este o zi cu de toate, în care nativii își vor gestiona energia pentru a face față tuturor provocărilor și săși croiască drum spre obiective îndrăznețe.

Fecioară

Pentru Fecioare, se ocbservă proiecte noi la orizont și vor fi cu succes, dar și cu bani. Nativii vor mai achiziționa câteva lucruri pentru casă, iar pentru asta o să apeleze la banii din economii.

Balanță

Balanțele au parte de o energie de care este bine să profite, pentru a rezolva toate acele probleme ardente și să înceapă proiecte nou-nouțe. O apariție surpriză este în prim-plan, este cineva care le va face ochi dulci, iar nativii fără partener vor răspunde acestei provocări.

Scorpion

Scorpionii au parte de o șansă de promovare și vor căpăta un titlu, o diplomă, o responsabilitate de care se vor achita în mod onorabil. Poate li se va da un plus salarial și să își permită un city break de vineri încolo.

Săgetător

Se prea poate ca Săgetătorii să lanseze un proiect care o să le aducă o serie de știguri și se va dezvolta frumos, deoarece nativii vor găsi finanțare și oameni care să pună umărul. Vine o veste bună de la un sponsor sau poate de la un angajator care le propune un job nou.

Capricorn

Capricornii vor negocia, la sânge, proiectul în care vor să se implice și dacă obțin mare parte din ceea ce le preting angajatorilor, o să mai cedeze pe ici, pe colo. Se anunță o sumă de bani despre care poate nu știau și o să aibă bani de buzunar.

Vărsător

Se pare că nativii vor fi înconjurați de oameni care îi însoțesc într-o excursie, într-un scurt concediu, sau poate au împreună preocupări care să îi deconecteze, un hobby. Este posibil să întâlnească, într-un cerc de prieteni, pe cineva care să li se lipească de suflet și să înceapă o relație sentimentală.

Pești

Pentru nativii Pești, sunt câteva restanțe materiale, morale, pe care e bine să le elimine ca să meargă mai departe cu proiecte la care lucrează de multă vreme, în secret. Poate o să le ceară șefilor acele facilități pe care le-au cerut de țiva ani încoace și abia acum se mișcă ceva.

Berbec

Pentru Berbeci, e bine să își țină familia la adăpost, să aibă grijă de ai lor, cu medici, consult, analize și medicamente, ca să nu fie luați pe nepregătite. Poate o să se prezinte la un concurs, să se înscrie la niște cursuri, o fi vrei competiție și sunt emoții.

Taur

Pentru Tauri, vin acei bani care i-ar scoate dintr-un impas financiar și le-ar permite să se miște cu lejeritate, că vor să mai plece încolo, încoace. De asemenea, s-ar mai găsi niște bani de luat și o să își achite toate datoriile, pentru a nu sta cu grija zilei de mâine.

Gemeni

Nativii vor intra în legătură cu niște oameni care vor să dea lovitura în afaceri, la fel și ei. Se prea poate să descopere p preocupare de timp liber care i-ar scăpa de stres și de plictiseală.

Rac

Nativii au un atu care le poate aduce un job mai bănos, o casă ori o mașină, un om cu care să se înțeleagă. Nativii vor putea recupera bani care le-au aparținut și o să li se facă, în sfârșit, dreptate.

Leu

Este posibil ca nativii să se asocieze cu cineva care lucrează în stilul lor și ar face treabă bună împreună, cu condiția să le placă genul acesta de activitate. Poate că abia acum li se vor plăti niște colaborări și să dea și ei fuga, în weekend, pe la distracție.

