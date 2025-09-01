Prima pagină » HOROSCOP » Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore

01 sept. 2025, 09:15, HOROSCOP
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Veștile pozitive nu întârzie să apară pentru acești nativi. Saturn retrorad în Pești aduce transforări majore, iar nativii trebuie să fie atenți. Perioada următoare se anunță plină cu surprize: dacă unele zodii încheie capitole, altele reușesc să ia decizii mature și responsabile. Vezi mai jos.

Ziua de 1 septembrie marchează noi începuturi pentru anumiți nativi. Saturn retrograd în Pești aduce surprize mari pentru 4 zodii. Își vor schimba viața, vor trece prin transformări majore, iar deciziile vor fi luate la fiecare pas. Dacă pentru unii nativi se vor încheia anumite capitole din viața lor, alții iau „cheia” pentru a deschide noi „uși” în calea lor. Cele 4 zodii sunt: Pești, Gemeni, Fecioară, Săgetător.

Veștile sunt surprinzătoare pentru nativul Pești. Odată cu sosirea lui Saturn Retrograd în Pești, lucrurile încep să se așeze pentru acești nativi. Persoanele născute sub această zodie vor avea nevoie de răbdare și reconectarea cu sine, pentru a-și recăpăta direcția. Accentul va fi pus pe stabilitate.

Persoanele născute sub semnul zodiacal Gemeni vor întâlni provocări la fiecare pas. Saturn retrograd în Pești va arăta nativilor Gemeni calea către consolidarea profesională și financiară. Însă, pentru a atinge un punct înalt al carierei, nativii vor trece prin mai multe provocări. Maturitatea în decizii este importantă. Nativii nu trebuie să uite nici de diplomație și transparență, deoarece acestea vor deschise calea către succes, arată Jurnalul.ro.

Veștile de bun augur vin și pentru nativii Fecioară. Odată cu intrarea lui Saturn în Pești, cu formă retrogradă, sectorul relațiilor al Fecioarei va fi afectat. De aceea, este esențial ca nativii Fecioară să învețe să își respecte limitele și să fie atenție asupra oamenilor pe care îi vor lăsa în viața lor.

În cazul nativului Săgetător, de la 1 septembrie 2025, lecțiile despre responsabilitate și răbdare vor fi cele mai importante. Nativul ar trebui să se axeze pe un singur obiectiv, pentru a reuși.

