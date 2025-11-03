Prima pagină » HOROSCOP » Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză

Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză

03 nov. 2025
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
foto ilustrativa

Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Săptămâna se anunță una intense pe plan sentimental pentru zodii. Mișcările planetare provoacă tensiuni în relații, iar astrele cer sinceritate și răbdare. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Săgetător și aduce energie, pasiune, precum și impulsivitate. Totodată, opoziția sa cu Uranus poate să declanșeze certuri neașteptate, despărțiri sau momente de criză pentru cuplurile care și-au pierdut echilibrul.

Pe 5 noiembrie, Luna Plină în Taur aduce un val de conștientizări. Astfel, sub influența lui Venus, mulți vor simți nevoia de stabilitate și siguranță emoțională. Cu toate acestea, Luna Plină poate să scoată la iveală și frustrările ascunse, în special dacă partenerii nu au fost sinceri unul cu celălalt.

La data de 6 noiembrie, Venus pătrunde în semnul pasional al Scorpionului, iar atmosfera devine profundă, intense și uneori conflictuală. Primele zile ale acestui transit o aduc în aspect tensionat cu Pluto, fapt care poate declanșa gelozie, suspiciune și confruntări directe. Chiar și așa, relațiile solide vor ieși mai puternice, în vreme ce acelea fragile ar putea să ajungă la un final firesc.

foto ilustrativa

foto ilustrativa

Dar cireașa de pe tort vine la finalul săptămânii, atunci când Mercur intră în retrograd între 9 și 19 noiembrie. Fenomenul, cunoscut pentru neînțelegeri și confuzie, afectează în spcial comunicarea în cuplu. Se recomandă ca deciziile importante să fie amânate, iar conflictele să fie tratate cu calm. Totodată, nu este exclus ca foști iubiți să reapară în viața noastră, dând ocazia de a închide capitole rămase deschise.

Astfel, pentru Berbeci, tensiunile pot izbucni din cauza comunicării, iar răbdarea va fi esențială. Taurii primesc Luna Plină în semnul lor, dându-le claritate, dar și riscul unor conflicte de cuplu. Gemenii sunt îndemnați să petreacă timp singuri și să lase trecutul în urmă. Raci pot să treacă printr-un moment de transformare emoțională, iar Leii sunt sfătuiți să nu ia decizii pripite în amor.

Fecioarele vor reflecta asupra modului în care comunică în relații, Balanțele caută conexiuni profunde și autentice, Scorpionii pot să încheie o etapă importantă, iar Săgetătorii sunt provocați să analizeze sincer ce își doresc cu adevărat. Pentru Capricorni, săptămâna aduce vindecare, iar Vărsătorii trebuie să evite impulsivitatea. Peștii, în schimb, sunt puși față în față cu gelozia și neîncrederea, fiind chemați către introspecție.

