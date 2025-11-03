Horoscopul de luni, 3 noiembrie 2025, oferit de Neti Sandu. Ce au pregătit astrele pentru toate ZODIILE

Neti Sandu a dezvăluit, la Pro TV, ce au pregătit astrele pentru toate zodiile, în ziua de luni, 3 noiembrie 2025.

Potrivit acesteia, va fi o zi bună și o să scăpăm de probleme mai neplăcute din trecut pentru a putea începe o viață nouă.

Berbec

Se arată o mai bună colaborare cu cineva care inițial nu a crezut în voi, dar acum s-a convins, iar împreună veți face treabă bună. Vești bune din țară și străinătate.

Taur

Posibile negocieri pentru un proiect sau afacere la care visați de mult timp. Să vă asigurați că nu omiteți detalii importante care v-ar încărca cu sarcini neplăcute. Partenerul de cuplu își dorește mai multă armonie și petrecerea timpului liber împreună.

Gemeni

Poate vă prinde bine o colaborare în echipă la un proiect care vă place, și veți primi și bani în plus, pentru că salariul se consumă repede. Veți achita rapid obligațiile față de familie ca să vă rămână timp pentru mișcare, fie la sală, fie în aer liber.

Rac

Vă gândiți să vă schimbați jobul, mai ales că poate apărea o oportunitate de neratat în anul vostru special, sub protecția lui Jupiter. Un control medical preventiv v-ar prinde bine, iar dacă apar probleme, veți fi recunoscători că ați mers la un control.

Leu

Este posibil să cheltuiți din banii de rezervă pentru diverse lucruri pentru casă, iar cei dragi vă vor mulțumi, pentru că probabil au tot insistat de mult timp. Se poate să ieșiți la evenimente mondene și să consolidați prietenii.

Fecioară

Poate faceți rezervare pentru un weekend de odihnă, ca să vă eliberați de stresul zilnic și de grijile financiare. Se poate să încasați bonusuri sau prime și, probabil, o mărire de salariu, ceea ce va aduce confort financiar.

Balanță

Veți colabora cu oameni în care aveți mare încredere la un proiect care va aduce beneficii și recunoaștere profesională. O invitație la o excursie de sfârșit de săptămână va fi exact ceea ce aveți nevoie.

Scorpion

Sunteți pe punctul de a face niște schimbări și veți aduna toate resursele ca să nu omiteți niciun aspect de care depinde reușita voastră. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu, mai ales dacă nu sunteți căsătoriți.

Săgetător

Veți avea inițiative demne de toată lauda și veți beneficia de suportul unor oameni tineri care vă admiră și țin la voi. Au existat unele atenționări în sfera sănătății, de care poate nu ați ținut cont, dar acum trebuie să faceți ceva pentru sănătatea voastră.

Capricorn

În viața voastră ar putea reveni unii colaboratori, care insistă să vă implicați într-un proiect ce v-ar putea aduce o stabilitate financiară importantă în perioada următoare. Sunt chestiuni personale pe care doriți să le rezolvați contracronometru și veți reuși, cu prezență de spirit.

Vărsător

Poate vă înscrieți în cursa pentru un post de conducere și vor fi emoții, dar există mari șanse să deveniți câștigători, pentru că aveți multe calități. Poate veți face timp să ieșiți cu colegii pentru a sărbători un succes de echipă sau realizarea unui membru al familiei.

Pești

Veți recupera bani care stau pe loc și veți acoperi cheltuielile acumulare în această perioadă. Veți intra în posesia unor bunuri care v-ar fi fost luate și, astfel, vi se va face dreptate.