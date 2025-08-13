Bărbatul Rac este una dintre cele mai sensibile zodii. Nativii, fiind sub semnul apei, dintr-o zodie guvernată de Lună, sunt familiști, tradiționaliști, patrioți, orientați spre trecut, la locul lor, dar timizi și introvertiți. Au obiceiul să se ascundă în carapacele lor.

Cu greu își găsesc partenerele ideale de viață. Unii ajung să trăiască singuri până la sfârșitul vieții. Totuși, astrologii îi îndeamnă să nu stea pe gânduri. Există un suflet pereche pentru toți. Chiar și Racii pot forma legături sufletești, aproape karmice, potrivit Playtech. Descoperă mai jos cele două zodii care le sunt sortite nativilor în semnul Racului.

Femeia Scorpion

Femeia Scorpion, născută între 23 octombrie și 21 noiembrie, este adesea descrisă ca fiind una dintre cele mai puternice, frumoase, ambițioase și curajoase. Scorpionul este o zodie de apă, guvernată de Pluto, și se asociază cu misterul, puterea, pasiunea, intensitatea.

Având coadă, mulți Scorpioni tind să devină „enigmatici”, „înțepători” și „furioși”, dar sunt și cuprinși de dorința de a-și proteja prietenii. Racul cu cleștii și Scorpionul cu cleștii și coada sa veninoasă pot face o echipă bună.

Constelațiile celor două zodii au la bază legendele a doi eroi legendari foarte puternici: Racul, care l-a confruntat pe Heracle înainte de lupta cu Hidra, iar Scorpionul l-a înțepat pe uriașul vânător Orion, omorându-l cu venin. Scorpionii sunt pasionali, abundă de energie erotică în pat și pot să-i ajute pe Raci să-și învingă timiditatea.

Bărbatul Rac, Femeia Scorpion: Compatibilitate de 100%

Potrivit Unica, șansele de compatibilitate dintre femeia Scorpion și bărbatul Rac este de 100%. Cei doi pot avea o relație amoroasă memorabilă și poate chiar o căsnicie de succes din care poate rezulta o familie perfectă. Nu se recomandă însă ca un bărbat din zodia Scorpion să se cupleze cu femeia din zodia Rac, pentru că șansele de compatibilitate sunt numai de 20%, scrie Unica.

Care este motivul? Femeia Scorpion și bărbatul Rac sunt două suflete sensibile, emotive, iar șansele de dragoste la prima vedere sunt mari. Bărbatul Rac, care este ferm, tandru și pasional, odată ce se îndrăgostește de femeia Scorpion, devine ca un magnet pentru ea. Are un umor și este jucăuș, ceea ce-i poate asigura femeii Scorpion o dispoziție bună și o viață sexuală împlinită.

Femeia Scorpion este senzuală, are o alură misterioasă și îl poate cuceri pe Rac cu feminitatea și senzualitatea de care dă dovadă. Astrologii le recomandă celor doi nativi să evite tentația de a deveni infideli. Certurile din cauza acestui motiv se încheie mereu cu despărțiri. În plus, bărbatul Rac poate fi ușor rănit de sarcasmul femeii Scorpion. Însă, dacă relația decurge bine, cei doi pot fi părinți excepționali și pot crea un cămin cald și primitor, cu bărbatul Racul care este un tată înnăscut și femeia Scorpion care este protectoare și devotată familiei.

Femeia Pești

Femeia din zodia Pești, născută între 19 februarie și 20 martie, este cunoscută ca fiind o persoană blândă, romantică și plină de compasiune, cu o latură puternic intuitivă și creativă. Este adesea descrisă ca o visătoare. Se pierde ușor cu gândurile și emoțiile sale, dar posedă o profundă capacitate de empatie.

Cu toate acestea, sensibilitatea ei o poate face, de asemenea, susceptibilă la a fi rănită sau la a adopta o mentalitate de victimă. Este intuitivă și are imaginație vie, bogată, posedând și o fire artistică. Este și foarte grijulie și romantică.

Femeia Pești, bărbatul Rac: Compatibilitate 100%

Potrivit Unica, femeia Pești se poate pregăti sufletește pentru că bărbatul Rac este partenerul perfect, având o compatibilitate emoțională ieșită din comun.

Chiar dacă își exprimă emoțiile mai pragmatic, Racul este foarte afectuos față de Pești, fiind parte din familia creaturilor marine.

Femeia Pești, care este aventuroasă și jucăușă, va fi fascinată de bărbatul Rac.

Atenție însă: Bărbatul Rac este greu de mulțumit, uneori exigent și capricios.

Când se simte rănit, se izolează, fiind o fire introvertită. Se poate ajunge ușor la împăcare, grație femeii Pești care este aventuroasă, creativă și intuitivă pe plan erotic.

În pat, ies mereu scântei, căci bărbatul Rac adoră să fie răsfățat, atins și iubit, scrie Unica.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă