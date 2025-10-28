Prima pagină » HOROSCOP » Iubirea bate la ușă pentru 5 zodii. Nativii singuri care își găsesc sufletul pereche, în noiembrie 2025

Iubirea bate la ușă pentru 5 zodii. Nativii singuri care își găsesc sufletul pereche, în noiembrie 2025

28 oct. 2025, 11:57, HOROSCOP
Iubirea bate la ușă pentru 5 zodii. Nativii singuri care își găsesc sufletul pereche, în noiembrie 2025
Cinci zodii își găsesc marea dragoste, în noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Cinci semne zodiacale se pot afla sub influența pozitivă a Universului, în noiembrie 2025, reușind să dea lovitura în planul amoros. Nativii singuri au ocazia fie să întâlnească parteneri potriviți, fie evoluează o relație de prietenie pe care o au în prezent. Destinul pare a fi scris în stele pentru aceste zodii, drumul iubirii fiind pavat cu emoții și atașament.

Odată cu retrogradarea mai multor planete (Mercur în Săgetător, Uranus în Taur și Jupiter în Rac), unele dintre zodii par să se afle sub semnul stelei norocoase. Semnele zodiacale care își găsesc sufletul pereche în noiembrie 2025 sunt: Gemeni, Taur, Scorpion, Capricorn, Fecioară.

Unii dintre nativii Gemeni nu își pierd speranța nici în noiembrie 2025. Iubirea bate la ușă pentru nativii singuri, având oportunitatea de a-și găsi sufletul pereche. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, pot avea o pauză pentru a reflcta asupra dorințelor proprii. Altfel, o conexiune neașteptată ar putea să se zărească.

Nativii Taur pot traversa o adevărată transformare, în următoarea perioadă, accentul fiind pus pe modul în care este oferită afecțiunea. Introspecția revine în cazul nativilor Taur, îndeosebi din 6 noiembrie, când Venus intră în Scorpion. După jumătatea lunii noiembrie, nativii Taur au ocazia să descopere cine se ține de promisiuni.

Lecții karmice, alegeri amoroase și dorința de a cunoaște „sufletul pereche”

Pentru nativul Scorpion, dragostea vine cu libertate, autenticitate, curaj. Luna noiembrie 2025 aduce transformări mari pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. Nativii vor intra într-o perioadă (noiembrie 2025 – aprilie 2026) în care trebuie să facă alegeri între partenerul care oferă liniște sau cel care oferă inspirație. Nativul Scorpion caută o iubire autentică.

Urmează o perioadă presărată cu lecții profunde pentru nativul Capricorn. Totul va fi analizat mai atent, începând cu 11 noiembrie 2025, când Jupiter intră în retrograd. Nativul va pune accentul pe discuțiile legate de familie, viitor, stabilitate. Persoanele singure pot avea șansa să cunoască „sufletul pereche”.

În cazul nativului Fecioară, noiembrie 2025 vine cu lecții karmice și cu alegerea relației care îl ajută să evolueze. Următoarea perioadă ar putea fi de bun augur pentru nativii care doresc să ia contact cu o sinceritate pură, dar care vindecă. Luna noiembrie 2025 aduce lecții despre ce înseamnă iubirea reală, arată Jurnalul.ro.

Autorul recomandă:

Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor

Cele 3 zodii care riscă să rămână SINGURE. Cum pot atrage acești nativi iubirea adevărată

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari