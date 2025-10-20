Prima pagină » HOROSCOP » Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață

20 oct. 2025, 16:44, HOROSCOP
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
foto ilustrativa. sursa foto: Envato

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce pace și liniște în viața nativilor din horoscop. Fenomenul de la finalul acestei luni produce deci o resetare cosmică și vine cu schimbări semnificative.

Luna octombrie 2025 se finalizează cu un fenomen astrologic care va avea impact asupra oamenilo. Luna Nouă în Balanță, care are loc mâine, 21 octombrie, este un fenomen astrologic important, cu o puternică încărcătură emoțională și sentimentală.

Luna Nouă din 21 octombrie în Balanță aduce cu sine dorința de resetare și renaștere a oamenilor, iar zodiile vor simți nevoia să facă schimbări majore în viața lor, să ia decizii la care s-au gândit mult timp și să se concentreze asupra viitorului.

Pentru a putea trece la etapa următoare a vieții și să se poată bucura de schimbări, zodiile trebuie să se elibereze de energiile negative care le-au afecatat viețile și să facă pace cu trecutul, pentru a se putea pregăti de viitor.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Luna Nouă din 21 octombrie le ajută deci pe zodii să își găsească echilibrul interior, să își facă ordine în viață și să creeze contextul necesar pentru a putea evolua. Astrele le transmit că fiecare sfârșit începe cu o nouă deschidere spre o altă etapă a vieții, fapt care trebuie să îi ajute să depășească clipele dificile cu care vin finalurile, de regulă.

Prin urmare, Luna Nouă din 21 octombrie aduce o resetare a vieții de cuplu și dorința de a evolua, fie alături de partener, fie lângă o altă persoană care ar putea să răspundă nevoilor lor. În cazul zodiilor Berbec și Săgetător, nativii vor face schimbări în ce privește partenerul de viață, dar și partenerii de afaceri și colaboratorii.

Autorul recomandă:

Horoscop 21 octombrie 2025. TAURII exagerează cu cheltuielile

ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos

Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită