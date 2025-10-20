Prima pagină » HOROSCOP » ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos

ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos

20 oct. 2025, 08:45, HOROSCOP
ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos
FOTO - Caracter ilustrativ

Printre cele 12 zodii există una care nu se înțelege cu nimeni în realitate, iar relațiile pe care le are sunt mai mult de suprafață.

Acest nativ este considerat cel mai dificil dintre toți, fiind obsedat de control, posesiv și foarte gelos, chiar dacă mulți dintre nativii zodiei fac eforturi mari pentru a ascunde aceste trăsături care nu le fac cinste, notează bzi.ri.

Ei bine, scrie sursa citată, este vorba de Scorpion… zodia morții, a întunericului și a diversiunii, dar – în același timp – este și zodia renașterii, iar conceptul moarte/renaștere trebuie înțeles în sens metaforic, de zodie care își conservă energia în timpurile grele, pentru a renaște mai puternică în vremurile prielnice.

În același timp, Scorpionul este o zodie foarte puternică, are un caracter rezilient, stabil și bine ancorat în realitate, dar – totodată – este și un nativ misterios, ascuns, introvertit și concentrat pe propriul eu.

Toate trăsăturile sale negative subliniază caracterul dificil al Scorpionului care tinde mereu să se ascundă față de cei din jur, iar uneori este posesiv până la obsesie, manipulator, dominant și foarte secretos, față familie… inclusiv copii săi.

De multe ori, nici soția sau soțul unui Scorpion nu știu cu adevărat ce gândește acesta și ce decizii va lua în viitorul apropiat.

Din această cauză, pentru Scorpioni este foarte greu să stabilească legături de prietenie deschise și sincere, deoarece acești nativi nu concep să împartă cu nimeni ceea ce vor, simt, au sau visează să aibă.

Un Scorpion este foarte puternic emoțional și nu are nevoie de susținerea prietenilor. În schimb, se folosește de oameni și îi ignoră după ce își vede atinse scopurile.

De multe ori trădează încrederea celor din jur, tocmai pentru că nu este deloc generos și nu se implică să ajute pe nimeni, iar persoanele care își dau seama că nu găsesc a Scorpion empatie, amabilitate, afecțiune sau atenție, preferă să se îndepărteze.

O altă trăsătură specifică Scorpionilor este răzbunarea, care ia proporții în cazul acestei zodii față de altele. Te poți aștepta oricând să te lovească, dacă el consideră că l-ai trădat vreodată.

Scorpionul „înțeapă” usturător cu remarci de o răutate inutilă, se răzbună când nu este cazul și îndepărtează mulți oameni din jurul său. Așadar, din cauza tuturor acestor defecte, se poate lesne spune că e singura zodie care nu se înțelege cu nimeni!

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Citește și

HOROSCOP Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
18:44
Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2025. VĂRSĂTORII primesc vești bune
15:00
Horoscop 20 octombrie 2025. VĂRSĂTORII primesc vești bune
HOROSCOP Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025
11:04
Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025
HOROSCOP Karma lucrează în favoarea lor. Cum va arăta finalul lui octombrie pentru aceste zodii
21:49, 18 Oct 2025
Karma lucrează în favoarea lor. Cum va arăta finalul lui octombrie pentru aceste zodii
HOROSCOP Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități
19:24, 18 Oct 2025
Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități
HOROSCOP Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
15:57, 18 Oct 2025
Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
Mediafax
INFOTRAFIC: Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Care este, de fapt, povestea din spatele Daciei Hipster, modelul ce a surprins lumea auto - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Iarna de instalează mai devreme, în 2025. Orașele în care încep ninsorile abundente
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ultima dorință a Andreei Cuciuc, spulberată într-o clipă. Cu sufletul zdrobit, prietena ei povestește printre lacrimi ce vis NU a mai apucat fiica lui Igor Cuciuc să trăiască. Totul era pregătit pentru a doua zi: "Urma să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul unui transfer. Cât valora opera de artă?
SPORT Zeljko Kopic a DEZVĂLUIT ce a vorbit cu Alex Dobre. Ce spune și despre lovitura scorpion a lui Koljic
09:28
Zeljko Kopic a DEZVĂLUIT ce a vorbit cu Alex Dobre. Ce spune și despre lovitura scorpion a lui Koljic
EXTERNE Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre
09:26
Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre
TURISM Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
09:05
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
EVENIMENT Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
09:00
Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
ACTUALITATE Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
08:50
Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
ACTUALITATE Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
08:46
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie