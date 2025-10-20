ZODIA care nu se înțelege cu nimeni. Este un nativ obsedat de control, posesiv și foarte gelos

Printre cele 12 zodii există una care nu se înțelege cu nimeni în realitate, iar relațiile pe care le are sunt mai mult de suprafață.

Acest nativ este considerat cel mai dificil dintre toți, fiind obsedat de control, posesiv și foarte gelos, chiar dacă mulți dintre nativii zodiei fac eforturi mari pentru a ascunde aceste trăsături care nu le fac cinste, notează bzi.ri.

Ei bine, scrie sursa citată, este vorba de Scorpion… zodia morții, a întunericului și a diversiunii, dar – în același timp – este și zodia renașterii, iar conceptul moarte/renaștere trebuie înțeles în sens metaforic, de zodie care își conservă energia în timpurile grele, pentru a renaște mai puternică în vremurile prielnice.

În același timp, Scorpionul este o zodie foarte puternică, are un caracter rezilient, stabil și bine ancorat în realitate, dar – totodată – este și un nativ misterios, ascuns, introvertit și concentrat pe propriul eu.

Toate trăsăturile sale negative subliniază caracterul dificil al Scorpionului care tinde mereu să se ascundă față de cei din jur, iar uneori este posesiv până la obsesie, manipulator, dominant și foarte secretos, față familie… inclusiv copii săi.

De multe ori, nici soția sau soțul unui Scorpion nu știu cu adevărat ce gândește acesta și ce decizii va lua în viitorul apropiat.

Din această cauză, pentru Scorpioni este foarte greu să stabilească legături de prietenie deschise și sincere, deoarece acești nativi nu concep să împartă cu nimeni ceea ce vor, simt, au sau visează să aibă.

Un Scorpion este foarte puternic emoțional și nu are nevoie de susținerea prietenilor. În schimb, se folosește de oameni și îi ignoră după ce își vede atinse scopurile.

De multe ori trădează încrederea celor din jur, tocmai pentru că nu este deloc generos și nu se implică să ajute pe nimeni, iar persoanele care își dau seama că nu găsesc a Scorpion empatie, amabilitate, afecțiune sau atenție, preferă să se îndepărteze.

O altă trăsătură specifică Scorpionilor este răzbunarea, care ia proporții în cazul acestei zodii față de altele. Te poți aștepta oricând să te lovească, dacă el consideră că l-ai trădat vreodată.

Scorpionul „înțeapă” usturător cu remarci de o răutate inutilă, se răzbună când nu este cazul și îndepărtează mulți oameni din jurul său. Așadar, din cauza tuturor acestor defecte, se poate lesne spune că e singura zodie care nu se înțelege cu nimeni!

