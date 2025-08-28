Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025

În Horoscopul rune pentru luna septembrie 2025, Mihai Voropchievici a prevăzut că o zodie va avea parte de succes și surprize plăcute pe toate planurile. Pe de altă parte, i-a îndemnat pe naitivi să fiep recauți în deciziile importante ce țin de afaceri.

Relațiile vor fi tensionate pe parcursul lunii, iar nativii trebuie să discute deschis pentru a rezolva conflictele. Pe plan profesional, nativii ar putea avea parte de o oportunitate neașteptată, probabil o colaborare sau un nou loc de muncă cu salariu mai mare.

Atmosfera va fi armonioasă. Zodia de care vorbește astronolul este Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie). În horoscopul publicat pe România TV, astrologul îi îndeamnă pe Săgetători să petreacă cât mai mult timp cu familia sau cu prietenii pentru a se încărca pozitiv. De asemenea, trebuie să profite de toate oportunitățile care le ies în cale și să-și urmeze intuiția.

Horoscop 29 august 2025: Săgetător

Viața ta pare să se învârtă în jurul contactului uman. Ești o persoană sociabilă, veselă, cu o conversație captivantă, care se bucură să aducă oamenii laolaltă, deși în ultima vreme tânjești să fii singur. Nu ignora orice nevoie pe care o simți de singurătate. Chiar dacă este o nevoie neobișnuită pentru tine, este totuși una valabilă.

Ce spune Neti Sandu

Săgetătorii au șansa să iasă la rampă cu ceva important. Pot fi ajutați, dar pot fi și dezamăgiți, deoarece cele două eclipse au loc în sfera succesului. Dar munca lor începe să fie vizibilă, dar momentul culegerii laurilor ar putea fi amânat din cauza acestor două eclipse. De aceea, pot apărea mici dezamăgiri. Atenție în sfera prietenilor, pot să nu se țină de cuvânt. Per total: este o perioadă de creștere pentru Săgetători.

Horoscopul financiar pentru Săgetător

Săgetătorii sunt aventurieri prin definiție, iar cheltuielile lor reflectă dorința constantă de a explora și de a experimenta lucruri noi. Investesc în călătorii, cursuri, experiențe culturale și tot ce le poate lărgi orizonturile. Impulsivitatea lor financiară vine din dorința de libertate și trăiri intense, nu neapărat din nevoia de a străluci în fața altora.

Săgetătorii visează frumos, dar adesea s-au simțit blocați financiar. Generozitatea, inconsecvența sau lipsa de structură au limitat câștigurile. Acești nativi învață să se ia în serios și să organizeze timpul, cheltuielile și relațiile. Jupiter le garantează expansiune, iar următorii doi ani pot fi cei mai prosperi din viața lor, dacă investesc în mod conștient efort și energie.

Autorul recomandă: