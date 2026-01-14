Prima pagină » HOROSCOP » Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026

Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026

Mihai Voropchievici anunță Horoscop rune 12–18 ianuarie 2026, o perioadă intensă, cu rol clar de reașezare, purificare și decizii asumate. Etalarea runelor pentru această săptămână scoate la suprafață mesaje karmice, lecții de viață și șanse care apar exact acolo unde mulți nativi nu mai sperau.

Este o săptămână de trecere, în care nimic nu se întâmplă întâmplător. Runele vorbesc despre consecințele alegerilor făcute în trecut, dar și despre direcțiile care se deschid pentru cei dispuși să accepte schimbarea. Unele zodii sunt protejate, altele sunt testate, însă scopul final este unul benefic, chiar dacă pe alocuri dureros.

Maestrul reamintește că această perioadă cere prudență, introspecție și maturitate. Nu este momentul forțării lucrurilor, ci al înțelegerii semnelor și al acțiunilor bine cântărite.

Balanță, o săptămână extrem de favorabilă

Sigel aduce victorie, succes și protecție. Balanțele intră într-o săptămână extrem de favorabilă. Obstacolele se risipesc, iar eforturile depuse în trecut sunt răsplătite. Este un moment excelent pentru afirmare profesională, semnarea unor contracte sau clarificarea unor conflicte. Energia voastră este puternică și atrage susținere. Aveți grijă doar să nu deveniți prea siguri pe voi.

Ce le rezervă runele celorlate zodii.

