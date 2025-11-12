Moment astral intens în această noapte: Zodiile cuprinse de suferință și lacrimi

Această noapte aduce un moment astral intens. Trei zodii vor fi cuprinse de stări de suferință și lacrimi. Unii nativi vor simți clarviziune și eliberare, alții vor fi loviți de o undă de suferință, confuzie și pierdere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, această noapte este a adevărului dureros. Nativii se vor confrunta cu propriile frici, regrete și decizii din trecut pe care le-au ascuns adânc. Momentul astral din această noapte le va scoate la suprafață trauma și relații nerezolvate, forțându-i să privească realitatea în față. Durerea este puternică, însă ea poartă și un mesaj: numai prin acceptare, nativii pot renaște.

Pești

Peștii sunt cei mai afectași de vibrațiile acestei nopți. Momentul astral le tulbură inima și le zdruncină încrederea în oameni. O trădare neașteptată sau o despărțire poate să îi facă să se simtă pierduți. Totul pare a se destrăma, iar sensibilitatea lor amplifică fiecare emoție. Deși totul ia o turnură dureroasă, experiența aceasta îi va ajuta, mai târziu, să vadă cine le este cu adevărat alături.

Leu

Deși sunt puternici, Leii vor fi răniți acolo unde se așteaptă mai puțin. Momentul astral le va atinge mândria, reputația și încrederea de sine. Nativii pot primi vești care le răstoarnă planurile sau descoperiri care le zdruncină echilibrul interior. De asemenea, este o noapte în care Leii pierd controlul, dar în care învață că nu totul poate fi dominat prin voință.

