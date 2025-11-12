Prima pagină » HOROSCOP » Moment astral intens în această noapte: Zodiile cuprinse de suferință și lacrimi

Moment astral intens în această noapte: Zodiile cuprinse de suferință și lacrimi

12 nov. 2025, 12:29, HOROSCOP
Moment astral intens în această noapte: Zodiile cuprinse de suferință și lacrimi
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Această noapte aduce un moment astral intens. Trei zodii vor fi cuprinse de stări de suferință și lacrimi. Unii nativi vor simți clarviziune și eliberare, alții vor fi loviți de o undă de suferință, confuzie și pierdere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, această noapte este a adevărului dureros. Nativii se vor confrunta cu propriile frici, regrete și decizii din trecut pe care le-au ascuns adânc. Momentul astral din această noapte le va scoate la suprafață trauma și relații nerezolvate, forțându-i să privească realitatea în față. Durerea este puternică, însă ea poartă și un mesaj: numai prin acceptare, nativii pot renaște.

Pești

Peștii sunt cei mai afectași de vibrațiile acestei nopți. Momentul astral le tulbură inima și le zdruncină încrederea în oameni. O trădare neașteptată sau o despărțire poate să îi facă să se simtă pierduți. Totul pare a se destrăma, iar sensibilitatea lor amplifică fiecare emoție. Deși totul ia o turnură dureroasă, experiența aceasta îi va ajuta, mai târziu, să vadă cine le este cu adevărat alături.

sursa foto. Envato

sursa foto. Envato

Leu

Deși sunt puternici, Leii vor fi răniți acolo unde se așteaptă mai puțin. Momentul astral le va atinge mândria, reputația și încrederea de sine. Nativii pot primi vești care le răstoarnă planurile sau descoperiri care le zdruncină echilibrul interior. De asemenea, este o noapte în care Leii pierd controlul, dar în care învață nu totul poate fi dominat prin voință.

Autorul recomandă:

Trei zodii care vor avea ȘANSA vieții în noiembrie 2025. Aceste oportunități rare apar o dată la 33 de ani

Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul

Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
EXTERNE Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial
13:43
Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial
INEDIT Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
13:42
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
ANALIZĂ Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
13:28
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”