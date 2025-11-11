Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul

Jupiter retrograd în Rac aduce noi trăiri, situații și experiențe celor 12 zodii, în luna noiembrie 2025. Începând cu ziua de marți, 11 noiembrie 2025, unii dintre nativi vor avea de partea lor norocul. Alții vor cunoaște dezvoltarea personală și vor face introspecții. Accentul va fi pus pe progres.

Zodia Berbec. Introspecția se va muta pe planul familial, iar accentul va fi pus și pe siguranța emoțională. Unii dintre nativi ar putea să simtă nevoia de a se vindeca sufletește și de a-și redescoperi pacea interioară. Poate fi adusă în discuție și o eventuală împăcare cu trecutul.

Zodia Taur. Accentul va fi pus pe comunicare și relația cu familia. Unele disensiuni vor fi rezolvate prin comunicare, iar în următoarele 4 luni nativul ar trebui să învețe să se adreseze celorlalți cu empatie.

Zodia Gemeni. Ar fi necesară reevaluarea resurselor, în perioada următoare. Jupiter retrograd în Rac poate să aducă siguranță.

Zodia Rac. Unii dintre nativii Rac ar putea să facă eforturi pentru a-și redescoperi identitatea și puterea interioară. Autoanaliza este un punct important pentru nativi.

Zodia Leu. Trei cuvinte importante pentru nativul Leu, în următoarele luni: introspecția, vindecarea și eliberarea. Urmează un final de toamnă în care se vor împăca cu trecutul.

Zodia Fecioară. Reevaluarea relațiilor de prietenie este necesară, în următoarea perioadă. Altfel, unii dintre nativi se vor axa pe colaborări și planuri de viitor. Unele situații din trecut se vor clarifica.

Zodia Balanță. Nevoia de schimbare pare a fi tot mai mare pentru acești nativi. Jupiter retrograd în Rac îi ajută să înțeleagă care este drumul către dezvoltare.

Zodia ghidată către curățarea profundă a atașamentelor emoționale

Zodia Scorpion. Reevaluarea credințelor și a filosofiei de viață reprezintă un pas important pentru Scorpion. Nativul își poate redescoperi direcția spirituală.

Zodia Săgetător. Pașii nativului Săgetător sunt ghidați către o curățare profundă a atașamentelor emoționale și financiare. Câteva situații vor fi clarificate.

Zodia Capricorn. Atenția va fi pe relațiile personale și asupra parteneriatelor din zona carierei. Atenție la modul în care sunt împărțite responsabilitățile.

Zodia Vărsător. Următoarele luni vin cu oportunități pentru acești nativi. Unii dintre ei vor descoperi ce aspecte îi seacă de energie și vor reevalua modul în care se raportează la diverse situații. Poate fi un moment oportun pentru a-și reorganiza programul.

Zodia Pești. Urmează o perioadă de reflecție pentru nativ. Se pot vindeca de unele tipare afective vechi, arată stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock