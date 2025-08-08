Prima pagină » HOROSCOP » Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025

Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025

08 aug. 2025, 10:22, HOROSCOP
Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025

Neti Sandu a realizat horoscopul pentru perioada 22 iulie – 22 august 2025 și a anunțat singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, luna aceasta. Deși aflată sub protecția acestei planete, nativul va fi solicitat și drumul său va fi presărat cu situații și obstacole. Chiar și așa, lucrurile pozitive vor fi atrase precum un magnet. Va trece printr-o schimbare radicală, cu multe încercări și lecții, arată Cancan.

Neti Sandu vine cu vești surprinzătoar pentru toți nativii. Însă, o singură zodie, care este protejată de Jupiter, își va schimba radical viața, în luna august 2025. Ultima lună de vară a acestui an aduce în atenție aspecte relevate pentru fiecare nativ. Vor fi scoase la suprafață calități sau defecte ale celor din jur, iar influența planetelor va fi puternică. Potrivit horoscopului întocmit pentru perioada 22 iulie – 22 august 2025, persoanele născute sub un anumit semn zodiacal vor trece printr-o perioadă cu multe încercări, dar și cu lecții de viață. Fiecare pas pe care îl vor face va fi marcat de învățături morale pentru ei. Drumul nativilor va fi presărat cu situații și obstacole, până spre finalul verii. Totuși, luna august 2025 va fi una prosperă pentru ei, având influența lui Jupiter. Va fi precum un „protector” al lor, la fiecare pas.

Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, în luna august 2025

Zodia protejată de Jupiter, până pe 22 august 2025, este Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie). Neti Sandu susține că lucrurile pozitive vor fi atrase în viețile celor născuți sub acest semn zodiacal. În primul rând, se anunță noi începuturi la orizont. Influențe notabile vor fi și în sfera parteneriatelor (profesionale sau personale). Ultima lună din august 2025 vine și cu vești importante care vor afecta pozitiv anumite planuri ale Capricornului. Lucrurile se vor întoarce în favoarea lor!

AFLĂ AICI CARE ESTE ZODIA PROTEJATĂ DE JUPITER CARE ÎȘI VA SCHIMBA RADICAL VIAȚA ÎN AUGUST 2025.

