Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet

08 feb. 2026, 10:24, HOROSCOP
Gândul.ro a întocmit un tabel în care în dreptul fiecărei zodii apare un calificativ de la 1 la 5 stele, de stabilitate la locul de muncă. Iată mai jos, în articol, zodia care va fi concediată în 2026.

Anul 2026 vine cu vești importante pentru toți nativii. Gândul.ro a formulat un tabel în care fiecărei zodii i-a fost atribuit un calificativ de la 1 la 5 stele. Acest calificativ este dedicat stabilității la locul de muncă. O zodie ar putea ajunge să fie concediată de la job, anul acesta, fiindu-i alocat un calificativ de o stea.

Veștile nu sunt îmbucurătoare pentru o zodie, care a primit o singură stea. Este un risc major de concediere în cazul acesteia.

  • Berbec – 4 stele. Stabilitate bună, cu oportunități de avansare.
  • Taur – 5 stele. Nativul va avea un an excelent, cu siguranță maximă pe post.
  • Gemeni – 2 stele. Vor fi schimbări frecvente și posibile reorientări profesionale.
  • Rac – 4 stele. Loialitatea îi va fi răsplătită prin continuitate.
  • Leu – 3 stele. Mediu de lucru dinamic, necesită efort de adaptare.
  • Fecioară – 5 stele. Eficiența îi asigură un loc de muncă imbatabil.
  • Balanță – 3 stele. Echilibru fragil, dar fără riscuri majore.
  • Scorpion – 1 stea. Risc major de concediere sau încheiere forțată de contract.
  • Săgetător – 3 stele. Dorința de libertate ar putea duce la demisie voluntară.
  • Capricorn – 5 stele. Autoritate și stabilitate de nezdruncinat.
  • Vărsător – 2 stele. Risc de conflicte cu superiorii care pot duce la plecare.
  • Pești – 4 stele. Intuiția îi ajută să își păstreze poziția în momente critice.

