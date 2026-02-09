Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care își va rezolva toate problemele cu banii până pe 1 martie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Zodia care își va rezolva toate problemele cu banii până pe 1 martie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Mihai Voropchievici anunță că runa Sigel ᛋ schimbă major viața unor nativi. Iar o zodie anume își va rezolva toate problemele cu banii până la 1 martie 2026, potrivit reputatului numerolog.

Așadar, urmează câteva transformări uluitoare la care trebuie să ne așteptăm.

Cât de importantă este runa Sigel ᛋ

Runa Sigel ᛋ intră în viața nastră și ne schimbă total. Mihai Voropchievici  afirmă că din februarie încep marile schimbări, unele la care poate nici nu ne gândeam. De exemplu, câțiva nativi vor cunoaște câștiguri financiare substanțiale.

Runa Sigel este cunoscută pentru că are un mesaj dublu, care va defini finalul de iarnă pentru zodiile din calendar. Ne așteaptă o perioadă plină de frământări, asta și fiindcă unii nativi încă nu și-au definitivat planurile pentru 2026, iar alții se simt blocați în trecut, în continuare.

Dar februarie, ultima lună de iarnă, vine cu vești bune. Acești nativi vor începe un nou drum în viață, scrie livetext.ro.

În analiza sa, numerologul Mihai Voropchievici arată că mesajul dublu al runei Sigel ᛋ, cunoscută și ca Sowilo, este unul extrem de benefic pentru „Lei”. Chiar dacă finalul lui 2025 și începutul de an 2026 i-au cam „bulversat”, acești nativi își revin, iar acum se vor bucura de câștig.

Runa Sigel ᛋ va face ordine în viața „Leilor”, care își vor rezolva negreșit problemele financiar, iar toate blocajele pe zona banilor dispar. De asemenea, trebuie să se aștepte la noi oportunități profesionale și de afaceri, căci ocaziile nu vor întârzia să apară.

O altă veste bună este că zilele acesta „Leii” vor afla că o persoană dragă are o sănătate de fier, după ce a fost greu încercată în ultima perioadă.

