Prima pagină » HOROSCOP » Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea

Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea

14 oct. 2025, 07:31, HOROSCOP
Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea

Marian Golea, maestru în metafizică chineză, a adus în atenție singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în anul 2026. Peste doar câteva luni, va debuta o perioadă benefică pentru anumiți nativi, în care transformările se vor găsi la fiecare pas. De altfel, vor simți eliberare și nu vor ignora procesul de reinventare.

Începutul anului 2026 va debuta cu o forță interioară neașteptată pentru mai multe zodii chinezești. Marian Golea, maestru în metafizică chineză, susține că patru nativi vor scăpa de impedimentele apărute în trecut și vor privit cu alți ochi viitorul.

Aceste patru zodii chinezești se vor descătușa de trecut, iar începutul anului viitor se va afla sub o protecție karmică. Urmează să se deschidă un nou capitol de prosperitate, nativii fiind favorizați de energia Focului Yang. Potrivit specialistului în astrologia chineză, nativii favorizați sunt: Bivol, Șarpe, Capră și Câine.

„Focul curăță doar ceea ce e menit să se transforme”, spune Marian Golea, conform CIAO.

Ce se întâmplă cu nativii?

Nativii BIVOL. Veștile sunt favorabile pentru ei, mai ales că anul 2026 vine cu stabilitate și recunoaștere profesională. Accentul va fi pus atât pe consolidarea relațiilor cu cei din jur, cât și pe investiții.

Nativii ȘARPE. Descătușarea de trecut este un semn de bun augur pentru acești nativi. Apar noi oportunități pentru ei.

Nativii CAPRĂ. Anul 2026 aduce eliberare și noi etape luminoase pentru acești nativi.

Nativii CÂINE. Anul 2026 poate să aducă schimbări importante pentru ei, fie în planul carierei, fie în planul personal. Schimbarea unui job sau a unei locuințe poate fi o etapă peste care nativii nu ar trebui să treacă.

Autorul recomandă:

Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi

20 octombrie ora 10:10, data care va schimba totul pentru aceste trei zodii

TABEL | Ce salariu ar trebui să primești în România, în 2025, în funcție de zodia ta

Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior”

Sursă foto: Shutterstock / captură video YouTube

Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
ACTUALITATE Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
10:30
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale