Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea

Marian Golea, maestru în metafizică chineză, a adus în atenție singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în anul 2026. Peste doar câteva luni, va debuta o perioadă benefică pentru anumiți nativi, în care transformările se vor găsi la fiecare pas. De altfel, vor simți eliberare și nu vor ignora procesul de reinventare.

Începutul anului 2026 va debuta cu o forță interioară neașteptată pentru mai multe zodii chinezești. Marian Golea, maestru în metafizică chineză, susține că patru nativi vor scăpa de impedimentele apărute în trecut și vor privit cu alți ochi viitorul.

Aceste patru zodii chinezești se vor descătușa de trecut, iar începutul anului viitor se va afla sub o protecție karmică. Urmează să se deschidă un nou capitol de prosperitate, nativii fiind favorizați de energia Focului Yang. Potrivit specialistului în astrologia chineză, nativii favorizați sunt: Bivol, Șarpe, Capră și Câine.

„Focul curăță doar ceea ce e menit să se transforme”, spune Marian Golea, conform CIAO.

Ce se întâmplă cu nativii?

Nativii BIVOL. Veștile sunt favorabile pentru ei, mai ales că anul 2026 vine cu stabilitate și recunoaștere profesională. Accentul va fi pus atât pe consolidarea relațiilor cu cei din jur, cât și pe investiții.

Nativii ȘARPE. Descătușarea de trecut este un semn de bun augur pentru acești nativi. Apar noi oportunități pentru ei.

Nativii CAPRĂ. Anul 2026 aduce eliberare și noi etape luminoase pentru acești nativi.

Nativii CÂINE. Anul 2026 poate să aducă schimbări importante pentru ei, fie în planul carierei, fie în planul personal. Schimbarea unui job sau a unei locuințe poate fi o etapă peste care nativii nu ar trebui să treacă.

Sursă foto: Shutterstock / captură video YouTube