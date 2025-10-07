TABEL | Ce salariu ar trebui să primești în România, în 2025, în funcție de zodia ta

Astrologii spun că fiecare zodie are salariul pe care îl merită, în funcție de personalitate și punctele tari. Aceștia au creat un tabel în care au estimat ce salariu mediu net ar trebui să câștige fiecare zodie, pe lună.

Nativii trebuie să fie atenționați: fiecare este răsplătit în funcție de aptitudini, dar penalizați după slăbiciuni.

Zodiile ambițioase și perseverente care merită să câștige 8.000 de lei

Berbecul: Este o zodie foarte ambițioasă, cu aptitudine de lider și își asumă riscuri. Nativii acestei zodii sunt patronați de planeta zeului războiului, Marte. Salariul mediu net pe care ar trebui să îl câștige este în jur de 8.000 – 10.000 de lei.

Taur: Zodia guvernată de planeta zeiței dragostei, Venus, are ca puncte tari stabilitatea, răbdarea și perseverența, însă nu-și asumă riscuri ca prima zodie. Filtrează deseori la muncă, dar pentru perseverență, merită răsplătită cu un salariu între 6.500 și 8.000 lei.

Zodiile versatile și empatice care primesc în medie salariul de 7.000 lei

Gemeni: Versatili, comunicativi, capabili să facă mai multe sarcini simultan, ei pot fi și foarte convingători când vine vorba de negocieri, avându-l pe Mercur, planeta zeului comerțului, al mesagerilor și al vicleniei. Pot câștiga în medie între 7.000 și 9.000 de lei.

Rac: Este empatică, orientată spre cooperare, este și singura zodie care dă randament în turele de noapte, având Luna de partea sa, patronată de Iuno, zeița căsniciei și a familiei. Sunt devotați și loiali până la capăt. Dar pentru că este o zodie mai comodă și boemă care caută siguranță, este zodia cea mai prost plătită. În medie, ar putea câștiga între 6.000 și 7.500 de lei.

Zodiile muncitoare și capabile să coordoneze care pot câștiga 9.000 lei

Leu: Carismatic, cu atitudine de rege al junglei, vrea mereu recunoaștere și capătă întotdeauna o poziție importantă, avându-l pe Soarele și pe Apollo, zeul artelor și al luminii de partea sa. Nu e de mirare că este încrezut, răsplata sa fiind consistentă: 9.000 – 11.000 de lei. Spre deosebire de Rac însă, nu dă randament noaptea, ci doar ziua.

Fecioară: Nativii sunt muncitori, eficienți, mereu orientați spre perfecțiune și au mare atenție la detalii. Zodia aceasta, avându-l pe Mercur, planeta zeului comerțului. De asemenea, fiind zodia lunii septembrie, chiar când are loc secerișul, este sub influența zeiței agriculturii, Ceres, deci va caută mereu să se reculeagă la o casă de la țară, lângă un teren arabil unde cultivă pomi fructiferi, roșii, viță de vie sau zarzavaturi. Merită să încaseze un salariu de 7.000 – 9.000 de lei.

Zodiile dedicate și pricepute la negocieri care pot încasa un salariu de 8.500 lei

Balanță: Nativii sunt foarte echilibrați, au un nivel crescut de cultură și se pricep la negociere și la creat relații. Problema e că din cauza planetei Venus, zeița iubirii care nu este cea mai devotată, nu pot fi de încredere. Din această cauză, nu merită un salariu mediu mai mare de 6.500 – 8.500 de lei.

Scorpion: Este o zodie dedicată care lucrează intens și face față provocărilor. Poate că nativii pot părea mai agresivi și mai toxici, cu un caracter veninos, fiind sub patronajul planetei zeului războiului Marte, dar își duc sarcinile la capăt. Pentru că este guvernată de Pluto, planeta-pitică a zeului morții, al infernului și al bogățiilor subterane, poate fi capabilă să câștige între 8.500 și 10.500 de lei.

Zodiile aventuriere și disciplinate care pot câștiga 10.000 lei net

Săgetător: Optimistă, aventurieră, dar cam vrea libertate și nu este prea cooperantă. Lucrează independent. Fiind guvernată de Jupiter, planeta zeului trăsnetelor și regele Olimpului, poate obține o funcție importantă de conducere în cadrul companiei. În același timp, poate să fie un bun motivator. Salariul pe care îl poate încasa: 8.000 – 10.000 de lei

Capricorn: Nativul acestei zodii este disciplinat, muncitor, realist, și pe termen lung, poate fi angajatul de top al companiei. Guvernat de Saturn, planeta zeului timpului, este întotdeauna punctual. Vine la timp la job, respectă programul cu strictețe și își încheie sarcinile și proiectele la timp. Salariul pe care îl poate avea: 8.000 – 10.000 lei

Zodia inovatoare care lucrează în IT și poate câștiga cel mai mult: 11.500 lei

Vărsător: Este inovator, independent, orientat spre viitor. De obicei, nativii lucrează în domeniul tech / IT, fiind guvernată de Uranus, planeta zeului cerului. Are și timpul de partea sa, pe Saturn. Având un caracter rece și o fire introvertită, nu este bun în domeniul artistic. Este zodia care poate obține cel mai mare salariu mediu din România: între 9.000 și 11.500 lei.

Zodia creativă care poate încasa 6.500 le din domeniul artistic

Pești: Având o fire creativă, intuitivă, empatică, nativii sunt excelenți în domenii artistice și spirituale, cu Jupiter alături. Nu poate excela în domeniile tehnice, dar sub patronajul lui Neptun, planeta zeului mărilor, ei pot lucra și în marină, având aptitudini excelente de navigație, încasând în medie salarii între 6.500 și 8.500 lei.

