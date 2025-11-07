Prima pagină » HOROSCOP » Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele?

Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele?

07 nov. 2025, 14:00, HOROSCOP
Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele?
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Săptămâna 10-17 noiembrie vine cu oportunități și momente favorabile pentru fiecare zodie în parte. Planetele influențează diverse aspecte ale vieții, de la carieră la relații personale, iar zilele norocoase pot fi puncte cheie pentru a profita la maximum de energiile astrale.

Zilele norocoase ale fiecărui semn zodiacal în săptămâna 10-17 noiembrie

Cele trei zodii care vor avea mult noroc mâine. Care sunt semnele ocrotite de astre pe 25 mai

Fiecare semn zodiacal are propria sa energie astrală, iar săptămâna 10-17 noiembrie vine cu oportunități importante pentru inițiativă, creativitate și armonie în viața profesională și personală.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Zilele tale norocoase sunt 11 și 14 noiembrie. Acestea sunt momente ideale pentru a lua decizii importante în carieră și pentru a începe proiecte noi. Energia ta este ridicată, iar inițiativa personală va fi răsplătită.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

12 și 16 noiembrie sunt zilele în care astrele îți surâd. Este un interval favorabil pentru negocieri financiare sau pentru a investi timp în relațiile personale. Sfatul astrologilor este să fii atent la detalii și să eviți impulsivitatea.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Zilele norocoase sunt 10 și 15 noiembrie. Comunicarea este punctul tău forte și poți obține rezultate pozitive în discuții importante, dar și în activități creative. Este un moment bun pentru a planifica întâlniri sau pentru a face schimbări în programul tău.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

11 și 13 noiembrie aduc armonie și oportunități în familie și în viața personală. Este perioada ideală pentru a petrece timp cu cei dragi și pentru a rezolva probleme vechi. Intuiția ta este foarte activă, astfel că deciziile luate acum vor fi inspirate.

Leu (23 iulie – 22 august)

12 și 17 noiembrie sunt zilele tale norocoase. Este un moment prielnic pentru a-ți exprima creativitatea, a iniția proiecte artistice sau a-ți promova ideile la locul de muncă. Încrederea în sine îți aduce succes.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

13 și 16 noiembrie aduc claritate și oportunități practice. Poți să-ți organizezi mai eficient activitățile și să finalizezi proiecte restante. Este un moment favorabil pentru analiza detaliilor și pentru a lua decizii financiare înțelepte.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

10 și 14 noiembrie sunt zile de succes social și profesional. Relațiile cu colegii și partenerii sunt armonioase, iar negocierile pot aduce rezultate favorabile. Creativitatea și diplomația vor fi aliații tăi.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

12 și 15 noiembrie sunt zile norocoase pentru transformări și proiecte importante. Este o perioadă favorabilă pentru a-ți clarifica obiectivele și pentru a te concentra pe evoluția personală.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

11 și 17 noiembrie aduc energie pozitivă pentru călătorii, studii și proiecte pe termen lung. Optimismul tău atrage oportunități și îți permite să iei decizii importante.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

10 și 16 noiembrie sunt zile în care munca și disciplina îți aduc rezultate palpabile. Este perioada ideală pentru a face progrese în carieră și pentru a finaliza sarcini complexe.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

13 și 15 noiembrie sunt zile favorabile pentru idei inovatoare și proiecte colective. Colaborările cu prietenii sau colegii pot fi extrem de productive.

Pești (19 februarie – 20 martie)

12 și 14 noiembrie aduc inspirație și claritate emoțională. Este un moment bun pentru a reflecta, pentru a crea sau pentru a consolida relații apropiate.

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate