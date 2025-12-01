Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni

Sunt anunțate zile norocoase pentru toate cele 12 zodii, în decembrie 2025. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni, iar totul pare să capete sens pentru ei. Dorințele, planurile și chiar visele încep să se contureze. Eforturile lor vor fi recompensate.
Luna decembrie 2025 vine cu vești importante pentru toți nativii zodiacului european. Ultima lună din an scoate din „joben” noroc cu carul pentru mai multe zodii. Însă, care sunt zilele în care acest noroc va fi mai pronunțat, luna aceasta? Potrivit astrologilor, odată cu debutul Lunii Pline în Gemeni, aspectele pozitive încep să apară în viețile nativilor.
Iată care sunt zilele norocoase pentru fiecare zodie în parte, în decembrie 2025:
Succes fulminant pentru 4 zodii, în decembrie 2025. Tranzitul lui Uranus prin casa banilor va aduce câștiguri neașteptate
Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli, în săptămâna 1-7 decembrie 2025
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi
Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)