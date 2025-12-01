Prima pagină » HOROSCOP » Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni

01 dec. 2025
Sunt anunțate zile norocoase pentru toate cele 12 zodii, în decembrie 2025. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni, iar totul pare să capete sens pentru ei. Dorințele, planurile și chiar visele încep să se contureze. Eforturile lor vor fi recompensate.

Luna decembrie 2025 vine cu vești importante pentru toți nativii zodiacului european. Ultima lună din an scoate din „joben” noroc cu carul pentru mai multe zodii. Însă, care sunt zilele în care acest noroc va fi mai pronunțat, luna aceasta? Potrivit astrologilor, odată cu debutul Lunii Pline în Gemeni, aspectele pozitive încep să apară în viețile nativilor.

Cele mai norocoase zile pentru cele 12 zodii, în decembrie 2025

Iată care sunt zilele norocoase pentru fiecare zodie în parte, în decembrie 2025:

  • Berbec: 19 decembrie 2025 va fi cea mai norocoasă zi pentru acest nativ. Decembrie 2025 aduce noi începuturi pentru el.
  • Taur: 15 decembrie 2025, ziua în care sunt favorizați.
  • Gemeni: 10 decembrie 2025. Pot fi atrase recompensele în această zi.
  • Rac: 10 decembrie 2025, ziua care vine cu mai multă claritate pentru Rac.
  • Leu: 11 decembrie 2025, ziua în care nativul își poate exprima dorințele. Începe dezvoltarea laturii creative.
  • Fecioară: 24 decembrie 2025, o zi cu totul specială, cu armonie și oportunități financiare.
  • Balanță: 11 decembrie 2025, ziua în care temerile se risipesc.
  • Scorpion: 10 decembrie 2025, eforturile încep să prindă roade.
  • Săgetător: 19 decembrie 2025, ziua care vine cu noi șanse și legături emoționale profunde.
  • Capricorn: 21 decembrie 2025. Nativul traversează o perioadă marcată de succes.
  • Vărsător: 29 decembrie 2025, ziua în care nativul are claritate asupra lucrurilor.
  • Pești: 19 decembrie 2025, ziua în care pot veni oportunități profesionale, arată Playtech.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

