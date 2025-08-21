Prima pagină » HOROSCOP » Zodia ALEASĂ pentru care Marte și Luna aprind flacăra iubirii pe 21 august. Va descoperi o iubire intensă

21 aug. 2025, 08:50, HOROSCOP
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este zodia aleasă de astre pentru care Marte și Luna aprind flacăra iubirii, pe 21 august. Acești nativi vor descoperi o dragoste intensă.

Acești nativi nu mai așteaptă să fie aleși, ci, de data aceasta, ei sunt cei care aleg. Pe 21 august 2025, o zodie va descoperi o iubire intensă, pe care nu a mai simțit-o de mult timp. Astfel, tranzitul Lună conjunct Marte aduce pasiune, atracție și dorință, iar ziua de joi se transformă într-un moment perfect pentru conexiuni romantice.

Energia lui Marte nu lasă însă loc de ezitare. Dacă până acum, nativii așteptau ca dragostea să le bată la ușă, acum ei sunt cei care fac primul pas. Pentru o anumită zodie, această zi aduce șansa unei povești de iubire care poate deveni memorabilă. Zodia la care facem referire este Berbec.

Berbecii simt această energie a lui Marte și a Lunii mai puternic decât oricine. Astfel că, conjuncția Lunii cu Marte le amplifică magnetismul și îi pune exact la locul potrivit și în momentul potrivit. Cei singuri vor fi atrași de o persoană care le va capta atenția și pur și simplu nu se vor mai opri să se gândească la acea persoană. Cei aflați deja într-o relație vor trăi o reconectare intensă cu partenerul.

Ziua de 21 august nu e nicidecum pentru ezitare, ci pentru a trece la acțiune. Nativii zodiei Berbec trebuie să spună ceea ce simt și ceea ce vor și să lase Universul să le răspundă.

