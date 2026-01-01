Prima pagină » Actualitate » Un sucevean a încercat să fure dintr-un sexshop, în noaptea Anului Nou. A spart uşa cu toporul

Un sucevean a încercat să fure dintr-un sexshop, în noaptea Anului Nou. A spart uşa cu toporul

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 14:16, Actualitate
Cu 2 minute înainte de trecerea în noul an, un sucevean s-a gândit să-şi petreacă momentul în incinta unui sehshop în care a intrat prin efracţie. Acesta a fost prins în flagrant angajaţii firmei de pază care aveau sub supraveghere magazinul.

Magazinul, aflat în cartierul George Enescu din Suceava, avea uşa de la intrare distrusă de toporul pe care individul l-a folosit ca să pătrundă în incinta sexshopului, scrie presa locală.

A fost prins în flagrant în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, de angajaţii firmei de pază.

Alarma magazinului s-a declanșat la ora 23:58, semnalul fiind transmis dispeceratului. În mai puțin de două minute, echipajul de intervenție RPG a ajuns la fața locului, unde a constatat că geamul fusese spart cu un topor.

La sosirea agenţilor de pază, individul a reuşit să ia banii din casa de marcat, precum și mai multe obiecte din interiorul magazinului.  Le-a pus în două sacoșe mari, din rafie, iar la vederea mașinii de intervenție, a încercat să fugă.

Agentul de intervenție a reușit să îl imobilizeze imediat şi să-l predea polițiștilor, care urmează să stabilească prejudiciul și încadrarea juridică a faptei, mai scriu cei din presa locală.

Ce spun oamenii legii: „În data de 31.12.2025, ora 23.35, un bărbat fuma o țigară, în balcon”

Oamenii legii din Suceava spun că un vecin care fuma o ţigară pe balcon a văzut ce se întâmplă şi a sunat la 112.

La 31.12.2025, în jurul orei 23.35, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că o persoană a spart geamul unui magazin. 
În urma cercetărilor s-au constatat următoarele: în data de 31.12.2025, ora 23.35, un bărbat fuma o țigară, în balcon, moment în care a observat o persoană de sex masculin care a spart geamul ușii de acces din pvc de la magazinul Sexshop situat în Municipiul Suceava, str. Zorilor și a intrat în interior, fapt pentru care a sesizat 112. 
Totodată, la sediul RPG. Suceava s-a declanșat o alertă pentru magazinul Sexshop 4, fapt pentru care în această locație a  intervenit un agent de intervenție al firmei RPG care se afla în apropiere, care l-a surprins pe A. C., de 31 ani, în incinta magazinului, pe care l-a imobilizat, fiind preluat la scurt timp de către polițiști.
La controlul corporal efectuat de către lucrătorii BOP asupra lui A.C. a fost găsită suma de  787 lei, ce a fost ridicată urmând a fi predată lucrătorilor de cercetare penală.
S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de furt calificat”, au declarat, pentru Gândul, reprezentanţii IPJ Suceava.

Sursă FOTO Suceava Fail

