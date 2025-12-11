Prima pagină » HOROSCOP » Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici

11 dec. 2025, 15:41, HOROSCOP
Luna decembrie este definitorie pentru majoritatea zodiilor. Mihai Voropchievici a extras luna care va ghida toate zodiile în ultima lună din 2025. Horoscopul runelor pentru luna decembrie este guvernat de runa Lagaz. Vedeți la final de articol previziunile pe larg.

Această rună este cunoscută pentru caracteristicile sale pasionale și intense. Zodiile care sunt singure au mari șanse să-și găsească sufletul pereche. Nativii care au deja o relație trec în etapa următoare, vor aduce un suflu nou, iar pasiunea în cupluri va fi intensă.â

Parcă mai toate problemele sentimentale dipar, conform horoscopului lunar al runelor. Se vor petrece schimbări frumoase, care vor aduce bucurii, dar și provocări. Este posibil ca unii să nu fie pregătiți să primească binele și pasiunea pe care runa Lagaz o aduce în horoscopul runelor lunar al lunii decembrie.

Atenție, nu va fi vorba de schimbări sau aspecte personale, Lagaz va aduce intensitate și emoții puternice cam în toate aspectele vieții.

Racii primesc vești care le fac inima cât un purice. Nu se anunță vești grozave în prima parte a lunii. Sănătatea este cam șubredă și ar fi bine să vă asigurați că nu e ceva ce vă scapă. Partea buna este că a doua parte a lunii decembrie vine cu alinare sufletească pentru nativi, horoscopul runelor vă pregătește o vindecare, anunță Mihai Voropchievici

Mai jos veți regăsi horoscopul pe scurt pentru fiecare zodie, aspectele pe larg vor fi prezentate în fiecare sâmbătă în horoscopul runelor săptămânal, prezentat de Mihai Voropchievici exclusiv pe livetext.ro.

Recomandarea autorului: Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

