Horoscop săptămânal 8-14 martie 2026. Zodia care are o revelație în plan personal, potrivit astrologului Alina Bădic

08 mart. 2026, 12:27, HOROSCOP
Astrologul Alina Bădic a prezentat, la B1 TV, horoscopul pentru săptămâna 8-14 martie 2026. Iată ultimele detalii pentru fiecare nativ. 

Veștile sunt de bun augur pentru mai multe zodii. Săptămâna 8-14 martie vine cu energie, forță și noi oportunități pentru nativi.

Berbec

„Pentru nativii Berbec… trebuie să învățați să vă structurați să fiți foarte practici, pentru că Saturn și Neptun în semnul dumneavoastră vin cu foarte multe cerințe. Vă dați seama că trebuie să găsiți soluția pentru niște probleme sau pentru niște situații în care poate ați fost un pic idealiști…”, spune Alina Bădic.

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni, zilele următoare devin foarte relevante. Planeta favorită este Uranus care se găsește în imediata apropiere a cuspidei. Dacă Uranus este planeta favorite, chiar dacă este conjunct cu… trebuie să prețuim tot ceea ce ține de cei din jur, de persoanele cu care interacționăm…”, spune astrologul.

Rac

„Puteți vedea anumite lucruri ușor extremist pentru că Pluto se găsește pe casa lui de domiciliu, pe Casa Scorpionului. Deci puteți vedea anumite lucruri ușor extremist, cu Pluto în Casa a VIII-a, dar trebuie să rămâneți obiectiv. Poate cineva vă tulbură, vă perturbă, s-ar putea să vi se pară că lucrurile sunt foarte dure… și totuși puteți deveni un maestru acolo unde credeți că sunteți doar ucenic…”, spune Alina Bădic.

Leu

Nativii Leu trebuie să genereze alt tip de karma, spune astrologul.

„Pentru nativii Leu avem o karma foarte importantă care trebuie schimbată, transformată, transfigurată. Trebuie generat alt tip de karma. Sunteți maeștri în a cultiva detașarea. Ați învățat multe lecții în ultima perioadă”, spune astrologul

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară avem ca planetă favorită acest Neptun, care acum este punct mijlociu între Saturn și Venus. Deci vă dați seama de ce aveți o revelație în plan personal. Zilele vorbesc despre o disciplină interioară de netăgăduit…”, spune Alina Bădic.

Balanță

Învățături importante pentru Balanță.

„Pentru nativii Balanță avem un paradox. Planeta favorită va fi chiar planeta care, de obicei, vă face tot felul de probleme, Marte, care nu se simte foarte bine în semnul dumneavoastră: este guvernatoare de semn opus, al Berbecului… De aici veți învăța ceva foarte important”, spune astrologul despre Balanță.

Zodia Balanță

Scorpion

Săptămână fără contradicții pentru Scorpion.

„Pentru nativii Scorpion avem următoarea sugestie: Nu-i contraziceți pe apropiați și faceți ceva pentru ei. Există o legătură, o conexiune cu trecutul, foarte puternică, mai ales cu suferințe din trecut. Trebuie să dați iubirii și persoanelor apropiate o expresie mai profundă. Vedem un optimism asociat unei emoții”, spune Alina Bădic la B1TV.

Săgetător

Săgetătorul va avea parte de experiențe neconvenționale.

„Pentru nativii Săgetător, planeta focar este Pluto. Pluto este acum într-o poziție de forță, face echipă cu Uranus care vă va zâmbi în curând din semn opus. Există o putere deosebită. Ca și cum Pluto vine și vă pune pe tapet tot felul de evenimente cărora trebuie să le faceți față… Foarte multe experiențe neconvenționale, dar foarte puternice, vor apărea în viața dumneavoastră”, spune astrologul.

Capricorn

Astrologul susține ideea unei simetrii în viața Capricornului.

„Reputația nativilor Capricorn, ca semn de pământ, este aceea că nu le plac situațiile pe care nu le pot controla. Și, totuși, proporția în această perioadă și simetria planetară vorbesc despre faptul că acum avem două planete favorite: Saturn, ca guvernator al dumneavoastră, și Neptun, pentru că este atras prin conjuncția cu Saturnul de tranzit. Ca atare ar trebui să existe o simetrie în viața dumneavoastră”, spune Alina Bădic.

Vărsător

Vești surprinzătoare și pentru Vărsător.

„Pentru nativii Vărsător avem planeta prieten Uranus. Dar și Neptun… Ele fac un sextil superb. Este vorba despre faptul că lucrați la anumite probleme, fără să vă gândiți să le rezolvați neapărat. Dar vă dați seama că dacă soluția acelei probleme nu este o soluție bună, frumoasă, este greșit drumul. Și veți tot evalua aceste lucruri”, a spus astrologul.

Pești

„Pentru nativii Pești pentru care, evident, planeta favorită este chiar guvernatorul dvs. el găsindu-se pe cuspida dintre Pești și Berbec, într-o conjuncție superbă cu Venus, octava lui inferioară, deci iată câtă putere are acest Neptun pentru dumneavoastră…este un aspect eliberator.

Este foarte important înțelegeți – neptun este planeta care vorbește despre suflet – unde este sufletul și unde sunteți dumneavoastră. Trebuie să evaluați toate situațiile, să vedeți: «sunt eu acolo, cu adevărat, unde este sufletul meu?»”, precizează astrologul.

