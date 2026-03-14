Prima pagină » Actualitate » Armata SUA folosește tehnologie AI românească în războiul din Iran

14 mart. 2026, 07:00, Actualitate
Foto Ilustrativ. Drone iraniene

Sistemul anti-dronă EAGLS (Sistem Electronic Avansat de Lansare la Sol), utilizat de Comandamentul Central al Statelor Unite, este operațional în Orientul Mijlociu din 19 ianuarie. Potrivit mesajului publicat pe Facebook de Ambasada Statelor Unite în România, folosește tehnologia de inteligență artificială, dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, relatează Mediafax.

„Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analizarea și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțele susținute de Iran în regiune. Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea și neutralizarea mai rapidă a amenințărilor aeriene”, mai transmite ambasada SUA.

Reprezentanța diplomatică mai transmite: „Această evoluție evidențiază rolul tot mai mare al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare aliate, demonstrând modul în care inovația dezvoltată în România poate contribui la abordarea provocărilor complexe de securitate alături de partenerii internaționali”.

Citește și

ACTUALITATE 14 Martie, calendarul zilei: Michael Caine împlinește 93 de ani. Se stinge Michaela Niculescu, la doar 31 de ani
07:15
14 Martie, calendarul zilei: Michael Caine împlinește 93 de ani. Se stinge Michaela Niculescu, la doar 31 de ani
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump trimite și mai multe nave în regiune. Încă 5000 de pușcași marini ajung în Golful Persic
06:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump trimite și mai multe nave în regiune. Încă 5000 de pușcași marini ajung în Golful Persic
EXCLUSIV Timpul devine noua monedă de schimb. Metoda revoluționară prin care românii pot să învețe gratuit unii de la alții. Cum funcționează „schimbul de creiere”
06:00
Timpul devine noua monedă de schimb. Metoda revoluționară prin care românii pot să învețe gratuit unii de la alții. Cum funcționează „schimbul de creiere”
EXCLUSIV Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
05:00
Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
UTILE De ce se încălzește încărcătorul telefonului mobil și cum se remediază. Opt lucruri la care trebuie să fii atent
22:12
De ce se încălzește încărcătorul telefonului mobil și cum se remediază. Opt lucruri la care trebuie să fii atent
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, recital la pian: „Dedicație de la Paris pentru cadâna Zele”
21:54
Diana Șoșoacă, recital la pian: „Dedicație de la Paris pentru cadâna Zele”
Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Zodia pentru care urmează cea mai bună perioadă din viață, începând cu luna aprilie. Universul îi pregătește surprize, iar norocul îi va surâde în toate domeniile vieții
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu prețurile cafelei? Brazilia anticipează o recoltă record!
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
07:00
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
FLASH NEWS Într-un interviu la Fox News, Trump spune că SUA e „drăguță” cu Iranul: „Putem să-i bombardăm astfel încât să nu își mai revină ca națiune”
22:26
Într-un interviu la Fox News, Trump spune că SUA e „drăguță” cu Iranul: „Putem să-i bombardăm astfel încât să nu își mai revină ca națiune”
ACTUALITATE Oficial Europol. Poliția nu poate prinde infractori de teamă să nu li se rupă pantalonii în tur
21:40
Oficial Europol. Poliția nu poate prinde infractori de teamă să nu li se rupă pantalonii în tur
ACTUALITATE Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”
21:30
Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”
ACTUALITATE Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci. O vom face pe fonduri europene.”
21:00
Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci. O vom face pe fonduri europene.”
ACTUALITATE Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri
20:59
Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri

