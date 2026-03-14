Armata SUA folosește tehnologie AI românească în războiul din Iran

Sistemul anti-dronă EAGLS (Sistem Electronic Avansat de Lansare la Sol), utilizat de Comandamentul Central al Statelor Unite, este operațional în Orientul Mijlociu din 19 ianuarie. Potrivit mesajului publicat pe Facebook de Ambasada Statelor Unite în România, folosește tehnologia de inteligență artificială, dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, relatează Mediafax.

„Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analizarea și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțele susținute de Iran în regiune. Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea și neutralizarea mai rapidă a amenințărilor aeriene”, mai transmite ambasada SUA.