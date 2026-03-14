14 mart. 2026, 06:07, Actualitate
07:00

SUA au lovit masiv Insula Kharg

Donald Trump a declarat că SUA au desfășurat „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”. Într-o postare publicată pe Truth Social, el susține că „atacurile au distrus complet fiecare țintă militară de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”.

„Acum câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, Insula Kharg”, a scris Trump.

Acesta a adăugat că, „din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă”. Cu toate acestea, președintele SUA a amenințat că va reconsidera imediat decizia „dacă Iranul sau oricine altcineva ar face ceva pentru a interfera cu trecerea liberă și sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”.

„Armata Iranului și toți ceilalți implicați în acest regim terorist ar fi înțelepți să depună armele și să salveze ceea ce a mai rămas din țara lor, ceea ce nu este mult!”, a mai scris Trump.

Potrivit Sky News, Kharg este o insulă de dimensiuni mici, cu o lungime de aproximativ 8 km și o lățime de 4 km, situată în nordul Golfului Persic, în largul coastei Iranului. Aceasta servește drept terminal pentru exporturile de petrol ale țării.

06:30

Cursele de Formula 1 din Bahrain și Arabia Saudită, anulate

Marele Premiu al Bahrainului și Marele Premiu al Arabiei Saudite, programate pentru aprilie, sunt pe cale să fie anulate ca urmare a războiului.

O decizie oficială nu a fost încă anunțată, dar este așteptată în weekend, relatează BBC. Echipamentele pentru curse ar trebui trimise în Orientul Mijlociu în zilele următoare, însă, cum războiul continuă, organizarea etapelor ar fi considerată prea riscantă.

Marele Premiu al Bahrainului era programat pentru 12 aprilie, iar cursa din Jeddah, weekendul următor.

BBC scrie că cele două etape nu vor fi înlocuite, astfel că sezonul de Formula 1 ar urma să aibă 22 de curse în loc de 24. Formula 1 ar putea pierde peste 100 de milioane de lire sterline, deoarece Bahrainul și Arabia Saudită plătesc unele dintre cele mai mari taxe de organizare din calendar.

Au fost analizate variante alternative pentru organizarea unor curse la Portimão (Portugalia), Imola (Italia) sau Istanbul Park (Turcia), însă organizatorii au concluzionat că timpul este prea scurt pentru pregătirea unor astfel de evenimente.

Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni în calendarul F1, între Marele Premiu al Japoniei din 29 martie și cursa de la Miami, programată pentru 3 mai.

06:15

US Army își mărește prezența în Orientul Mijlociu

Armata americană va desfășura trupe ale Corpului pușcașilor marini și nave suplimentare în Orientul Mijlociu, anunță presa americană.

Potrivit New York Times, circa 2.500 de pușcași marini și alte trei nave au pornit spre regiune. Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, și pușcașii marini care îi sunt atașați se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Conform CNN, a fost trimisă și o unitate expediționară de pușcași marini, care numără de obicei în jur de 2.500 de oameni. Wall Street Journal precizează că solicitarea de întăriri cu efective de pușcași marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, și aprobată de șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Trupe de pușcași marini se aflau deja în regiune pentru a sprijini operațiunile americane împotriva Iranului, notează ziarul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 15-a zi, iar  luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

