14 Martie, calendarul zilei: Michael Caine împlinește 93 de ani. Se stinge Michaela Niculescu, la doar 31 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
14 mart. 2026, 07:15, Actualitate
14 Martie, calendarul zilei: Michael Caine împlinește 93 de ani. Se stinge Michaela Niculescu, la doar 31 de ani
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michael Caine este unul dintre cei mai respectați actori britanici, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru cariera sa impresionantă care se întinde pe mai mult de șase decenii. S-a născut pe 14 martie 1933, în Londra, Marea Britanie, într-o familie modestă, iar numele său real este Maurice Joseph Micklewhite. A devenit celebru în anii ‘60, odată cu roluri din filme precum The Ipcress File și Alfie, pentru care a primit prima sa nominalizare la Oscar. De-a lungul carierei a jucat în numeroase producții de succes, demonstrând o mare versatilitate actoricească. A câștigat două premii Oscar pentru rolurile din Hannah and Her Sisters și The Cider House Rules. Publicul mai tânăr îl cunoaște și din trilogia The Dark Knight regizată de Christopher Nolan, unde l-a interpretat pe Alfred, majordomul lui Batman. Datorită contribuției sale la cinematografie, Michael Caine a fost înnobilat în anul 2000 de către Elizabeth II, primind titlul de “Sir”. El rămâne o figură emblematică a filmului mondial, apreciat pentru talentul și eleganța sa pe ecran.

Michaela Niculescu, cunoscută publicului drept Mica, a fost o actriță îndrăgită în România, devenită celebră mai ales prin participarea în emisiunea pentru copii Abracadabra. Programul, prezentat de Marian Râlea, a fost unul dintre cele mai populare show-uri pentru copii din anii ‘90 și începutul anilor 2000. Michaela Niculescu a interpretat diferite personaje în cadrul emisiunii timp de aproximativ 10 ani, devenind foarte apreciată de telespectatori pentru energia și carisma sa. După ce a părăsit lumea televiziunii, aceasta s-a concentrat pe educație și carieră academică. A urmat Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și a continuat studiile în străinătate, inclusiv la universități din Oxford și Viena, unde a obținut doctorate și rezultate academice excelente. Mica a murit la doar 31 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei ciroze hepatice. A rămas în memoria publicului drept unul dintre copiii-actori ai unei emisiuni care a marcat o întreagă generație.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1804: Johann Strauss-tatăl 🇦🇹🎵 compozitor, violonist și dirijor
🎂1854: Alexandru Macedonski 🇷🇴✒️ Supranumit poetul rondelurilor, inspirându-se din literatura franceză, este primul reprezentant al simbolismului în literatura română
🎂1879: Albert Einstein 🇩🇪🇨🇭🇺🇸🧠
🎂1919: Alexandru Paleologu 🇷🇴✒️
🎂1929: Iurie Darie 🇷🇴🎬
🎂1933: Michael Caine 🇬🇧🎬
🎂1948: Billy Crystal 🇺🇸🎬
🎂1958: Albert al II-lea 🇲🇨♛ prinț de Monaco
🎂1979: Nicolas Anelka 🇫🇷⚽️
🎂1988: Sasha Grey 🇺🇸🎬🔞

Decese 🕯

🕯️1883: Karl Marx 🇩🇪✒️ filosof și economist
🕯️2013: Michaela Niculescu (Mica) 🇷🇴📺 A jucat personaje în emisiunea Abracadabra timp de 10 ani. A murit de de ciroză hepatică, la 31 de ani
🕯️2018: Stephen Hawking 🇬🇧🧠 unul dintre cei mai mari cosmologi, profesor la catedra de matematică de la Universitatea Cambridge. S-a născut în ziua în care se împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei. În 1963, la vârsta de 21 de ani, observă pentru prima dată o slăbiciune a mușchilor. În urma unui examen medical, se constată o boală progresivă de neuron motor (scleroză laterală amiotrofică). I se dau maximum 2 ani de trăit. Paralizia progresează și, cu timpul, devine complet imobilizat, își pierde vocea și este constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat. A trăit 76 de ani

Evenimente📋

📋🧮„Ziua mondială a numărului Pi” (Pi Day); în şcoli din întreaga lume, elevi şi profesori, folosind ca pretext celebrul număr, iau parte la tot felul de concursuri în cadrul cărora trebuie să calculeze cât mai multe zecimale ale acestuia
📋🌉Ziua Internaţională de luptă împotriva barajelor şi pentru râuri, apă şi viaţă

Calendar 🗒

🗒1881: Parlamentul a votat Legea prin care România devenea regat. Carol I a fost încoronat la 10 mai 1881
🗒1895: Regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din București
🗒1938: Adolf Hitler intră în Viena unde este aclamat de 200.000 de austrieci
🗒1950: FBI a emis în premieră lista celor mai căutați zece răufăcători
🗒1966: A avut loc premiera filmului Răscoala, după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, în regia lui Mircea Mureșan. Filmul a obținut premiul Opera prima, la Festivalul de Film de la Cannes
🗒1990: Mihail Gorbaciov este ales președinte al Uniunii Sovietice de Congresul deputaților
🗒1992: Sunt reînhumate, la Brașov, osemintele lui Nicolae Titulescu, aduse din Franța
🗒2020: Pandemia de coronavirus – Klaus Iohannis anunța că România va intra în stare de urgență din 16 martie

ACTUALITATE Armata SUA folosește tehnologie AI românească în războiul din Iran
07:00
Armata SUA folosește tehnologie AI românească în războiul din Iran
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump trimite și mai multe nave în regiune. Încă 5000 de pușcași marini ajung în Golful Persic
06:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump trimite și mai multe nave în regiune. Încă 5000 de pușcași marini ajung în Golful Persic
EXCLUSIV Timpul devine noua monedă de schimb. Metoda revoluționară prin care românii pot să învețe gratuit unii de la alții. Cum funcționează „schimbul de creiere”
06:00
Timpul devine noua monedă de schimb. Metoda revoluționară prin care românii pot să învețe gratuit unii de la alții. Cum funcționează „schimbul de creiere”
EXCLUSIV Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
05:00
Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
UTILE De ce se încălzește încărcătorul telefonului mobil și cum se remediază. Opt lucruri la care trebuie să fii atent
22:12
De ce se încălzește încărcătorul telefonului mobil și cum se remediază. Opt lucruri la care trebuie să fii atent
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, recital la pian: „Dedicație de la Paris pentru cadâna Zele”
21:54
Diana Șoșoacă, recital la pian: „Dedicație de la Paris pentru cadâna Zele”
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
07:00
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
FLASH NEWS Într-un interviu la Fox News, Trump spune că SUA e „drăguță” cu Iranul: „Putem să-i bombardăm astfel încât să nu își mai revină ca națiune”
22:26
Într-un interviu la Fox News, Trump spune că SUA e „drăguță” cu Iranul: „Putem să-i bombardăm astfel încât să nu își mai revină ca națiune”
ACTUALITATE Oficial Europol. Poliția nu poate prinde infractori de teamă să nu li se rupă pantalonii în tur
21:40
Oficial Europol. Poliția nu poate prinde infractori de teamă să nu li se rupă pantalonii în tur
ACTUALITATE Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”
21:30
Florin Barbu: „Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Suntem într-un context greu geopolitic”
ACTUALITATE Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci. O vom face pe fonduri europene.”
21:00
Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci. O vom face pe fonduri europene.”
ACTUALITATE Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri
20:59
Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri

