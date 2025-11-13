Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

13 nov. 2025, 16:20, HOROSCOP
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Horoscopul runelor pentru perioada 10-16 noiembrie 2025 a sosit. Mihai Voropchievici a făcut etalarea runelor și vine cu previziuni complete și în detaliu pentru fiecare zodie. Runele aduc vești amestecate, zodiile sunt majoritar puse la treabă să rezolve pe final de an ce au tot amânat de atâta vreme.

Am putea spune că săptămâna 10-16 noiembrie 2025 este una a clarificărilor, a reglărilor de conturi și a reflexiei. E clar că unele zodii nu mai pot să se lamenteze, trebuie să acționeze! Iată previziunile pentru Săgetător.

Renașterea la care ați visat tot anul este acum posibilă

Săgetătorii au avut un an cel puțin dificil, dacă nu greu. Nu le-a fost pe placul lor 2025, au fost valuri care i-au luat pe nepregătite, schimbări pe care le-au acceptat de nevoie și tot așa. Ei, momentul pe care vi l-ați dorit a sosit. Restartul este posibil cu ajutorul runei Beorg, care atenție nu va sta o veșnicie să vă aștepte, trebuie să acționați în perioada 10-16 noiembrie 2025.

Află restul predicțiilor AICI.

Recomandarea autorului:

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an

