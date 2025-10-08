Prima pagină » HOROSCOP » Ce zodie va avea noroc în bani și dragoste. Nativii cărora le va merge bine în perioada următoare

08 oct. 2025, 11:17, HOROSCOP
Balanța are mare noroc în dragoste și bani în perioada următoare. Fiind o zodie guvernată de Venus, planeta dragostei, a frumuseții și a bogăției, nativii atrag până la final de octombrie tot ce pare să se transforme în succes și prosperitate. Pe plan personal, relațiile se armonizează rapid, iar Balanțele simt un val de energie pozitivă.

Balanța traversează o perioadă plină de oportunități pe plan sentimental și financiar. Ea atrage energie pozitivă, armonie și succes. Tot ce vor atinge acești nativi se poate transforma într-o reușită.

Zodia cu mare noroc în dragoste și la bani

Balanța este un semn de aer asociat adesea cu armonia, echilibrul și bunăstarea. Nativii știu să găsească balansul perfect între relaxare și muncă, dar și între venituri și cheltuieli.

Până la final de octombrie, Universul zâmbește Balanțelor: proiectele în care s-au implicat primesc sprijin neașteptat, iar ideile amânate pot fi puse în practică cu rezultate uimitoare.

Banii vin din surse neașteptate, iar norocul financiar se combină cu flerul pentru investiții. Reprezentată de un simbol al cântarului, Balanța este singura zodie ilustrată printr-un obiect – semn al dorinței constante de echilibru. Semnul de aer guvernat de Venus îi oferă un gust estetic rafinat, dragoste pentru artă, frumos și armonie.

Balanțele sunt sociabile, diplomate și au un talent natural pentru a media conflictele. Adesea, ele devin sufletul grupului și sunt apreciate pentru tactul și grația lor. În plan profesional, pot excela ca designeri, critici de artă, stiliști sau consultanți de imagine.

Echilibru în relații pentru acești nativi

Influența planetei Venus face din Balanță una dintre cele mai romantice și atrăgătoare zodii. În perioada aceasta, relațiile lor se armonizează rapid, iar comunicarea devine mai clară și sinceră.

Dintre compatibiltățile ideale amintim zodiile Gemeni și Vărsător, semne de aer care admiră eleganța și curiozitatea Balanței. Totodată, nativii din Berbec, Leu și Săgetător sunt semne de foc ce aduc pasiune și energie relației.

