Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat de Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă”

Prima pagină » Sport » Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă”

28 ian. 2026, 17:43, Sport
Ce salariu primește Elias Charalambous la FCSB

Scenariul unei demiteri pentru Elias Charalambous de la FCSB este foarte probabil, deși Gigi Becali încearcă să-l ferească pe cipriot de critici.

Imediat ce patronul l-a cauționat pentru rezultate antrenorul campioanei a ieșit la atac. Elias Charalambous i-a făcut „papagali” pe cei care-l contestă: foști fotbaliști, jurnaliști și iubitori ai fotbalului.

Declarațiile au fost acordate la conferința de presă dinaintea partidei FCSB – Fenerbahce Istanbul.

„(Ce ați simțit când Gigi Becali a spus că el este adevăratul antrenor și că nu se poate demite? Aveți probleme cu jucătorii, nu vă mai ascultă?)

Patronul a spus astfel de lucruri mereu, indiferent de antrenor. Eu îmi fac treaba cât sunt aici. Aici, la acest club, le spun jucătorilor să nu asculte sau să citească prea multe, mai ales în astfel de momente.

Mulți oameni încearcă să creeze unele probleme aici, nu trebuie să citim, să ascultăm.

Patronul, îl știm foarte bine. El are calea lui, îi place să vorbească, făcea asta înainte să fiu eu aici. Eu nu am probleme, știu cine sunt, ce fac, asta e suficient pentru mine. Nu am probleme cu jucătorii, îi respect, mă respectă, ca înainte.

Singura problemă e că nu câștigăm. Papagalii vorbesc din nou. Mie nu îmi pasă. Pot lovi cât vor. Elias Charalambous e foarte puternic, mă pot lovi, pot vorbi cât vor. Eu știu cine sunt, nu îmi pasă de ceea ce spun”, a declarat Elias Charalambous.

„Fenerbahce a investit mulți bani anul trecut, a adus jucători de mare valoare”

FCSB întâlnește formația turcă Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Europa League.

Vizavi de meciul cu echipa turcă Elias Charalambous crede că Fener va fi un oponent extrem de puternic.

„Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League. Fenerbahce are multă calitate, așa că ne așteaptă un meci foarte dificil. Din păcate, calificarea nu depinde doar de noi. Chiar dacă vom câștiga mâine nu putem fi siguri că mergem mai departe. Însă noi vom da totul pe teren pentru a câștiga.

Fenerbahce a investit mulți bani anul trecut, a adus jucători de mare valoare. Va fi greu pentru noi, va trebui să muncim mult pentru a obține ceea ce ne dorim. Ținând cont și de perioada prin care trecem, trebuie să arătăm caracter. Vom lupta din primul până în ultimul minut pentru a obține ceva în acest meci”, a explicat cipriotul.

