Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”

Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii.

Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit poliţiei germane, accidentul a fost provocat de neadaptarea vitezei la condiţiile meteo, având în vedere că era polei. Cei doi şoferi se întorceau din Hamburg, cu TIR-ul gol, după ce lăsaseră marfa la destinaţie, preia Observator.

„Șoferul ar fi fost român”

Unul dintre şoferi a fost identificat ca fiind cetăţean italian. În cazul celui de-al doilea au planat incertitudini în privinţa naţionalităţii. În cele din urmă s-a stabilit că era cetăţean moldovean. Până ca autorităţile germane să ofere confirmarea oficială, presa italiană a speculat că cel de-al doilea şofer ar fi român şi a publicat informaţia.

După ce a apărut ştirea pe site-ul primalariviera.it, românul a intrat imediat pe reţelele de socializare şi şi-a liniştit familia şi prietenii. „Îmi pare rău pentru colegii mei care au murit, dar eu sunt viu”, a fost mesajul românului.

