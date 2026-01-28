Prima pagină » Actualitate » Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”

Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”

28 ian. 2026, 17:48, Actualitate
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident:
Foto Ilustrativ

Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii.

Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit poliţiei germane, accidentul a fost provocat de neadaptarea vitezei la condiţiile meteo, având în vedere că era polei. Cei doi şoferi se întorceau din Hamburg, cu TIR-ul gol, după ce lăsaseră marfa la destinaţie, preia Observator.

„Șoferul ar fi fost român”

Unul dintre şoferi a fost identificat ca fiind cetăţean italian. În cazul celui de-al doilea au planat incertitudini în privinţa naţionalităţii. În cele din urmă s-a stabilit că era cetăţean moldovean. Până ca autorităţile germane să ofere confirmarea oficială, presa italiană a speculat că cel de-al doilea şofer ar fi român şi a publicat informaţia.

După ce a apărut ştirea pe site-ul primalariviera.it, românul a intrat imediat pe reţelele de socializare şi şi-a liniştit familia şi prietenii. „Îmi pare rău pentru colegii mei care au murit, dar eu sunt viu”, a fost mesajul românului.

Recomandarea autorului: Șapte oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70

Tragedie în Italia. Un român de doar 14 ani a murit în urma unui accident rutier, în timp ce mergea spre școală. Cum s-a produs catastrofa

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
18:42
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
ADMINISTRAȚIE Drumul dintre Câmpina și Cornu s-a surpat. Care sunt traseele alternative
17:43
Drumul dintre Câmpina și Cornu s-a surpat. Care sunt traseele alternative
ACTUALITATE Să fie imagini din România? Trenul care i-a uluit pe români. Pe ce rută circulă
17:37
Să fie imagini din România? Trenul care i-a uluit pe români. Pe ce rută circulă
HOROSCOP Zodia care își schimbă total viața, potrivit Cristinei Demetrescu: „Căsătorie sau copil”
16:39
Zodia care își schimbă total viața, potrivit Cristinei Demetrescu: „Căsătorie sau copil”
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O nouă analiză ADN rescrie povestea unei femei care a trăit acum aproape 2.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe