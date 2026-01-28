O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon

Imaginile de pe camera de bord au surprins momentul în care șoferița trimitea un text în timp ce conducea în Washington și a intrat cu mașina închiriată de la Turo într-un șanț.

Dă în judecată mai multe companii pentru că a intrat cu mașina în șanț

În înregistrare ea este surprinsă cum stă pe telefon cu ambele mâini în timp ce conduce. Mașina virează brusc spre marginea drumului și intră direct într-un șanț.

Cu câteva secunde înainte de impact se aude cum șoferița țipă în încercarea disperată de a redobândi controlul asupra vehiculului. După ce mașina s-a oprit în șanț, femeia a început să strige de furie.

Pentru a se apăra în fața proprietarului mașinii, femeia a spus că a fost forțată să iasă de pe drum, însă după verificarea imaginilor, proprietarul a descoperit adevărul.

„Am fost șocat când am văzut înregistrarea. Credeam ceea ce mi-a spus și mă gândeam că cineva chiar a scos-o de pe șosea. Să o văd atât de evident trimițând mesaje și apoi mințind despre asta mi s-a părut ciudat”, a spus el, relatează MSN, citat de Libertatea.

Femeia a dat în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit, sub pretextul că a fost „înregistrată ilegal” și a cerut despăgubiri.

Recomandările autorului: