O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon

Imaginile de pe camera de bord au surprins momentul în care șoferița trimitea un text în timp ce conducea în Washington și a intrat cu mașina închiriată de la Turo într-un șanț.
În înregistrare ea este surprinsă cum stă pe telefon cu ambele mâini în timp ce conduce. Mașina virează brusc spre marginea drumului și intră direct într-un șanț.
Cu câteva secunde înainte de impact se aude cum șoferița țipă în încercarea disperată de a redobândi controlul asupra vehiculului. După ce mașina s-a oprit în șanț, femeia a început să strige de furie.
Pentru a se apăra în fața proprietarului mașinii, femeia a spus că a fost forțată să iasă de pe drum, însă după verificarea imaginilor, proprietarul a descoperit adevărul.
„Am fost șocat când am văzut înregistrarea. Credeam ceea ce mi-a spus și mă gândeam că cineva chiar a scos-o de pe șosea. Să o văd atât de evident trimițând mesaje și apoi mințind despre asta mi s-a părut ciudat”, a spus el, relatează MSN, citat de Libertatea.
Femeia a dat în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit, sub pretextul că a fost „înregistrată ilegal” și a cerut despăgubiri.
