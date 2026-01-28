Prima pagină » Actualitate » Să fie imagini din România? Trenul care i-a uluit pe români. Pe ce rută circulă

28 ian. 2026, 17:37
Un tren ca în Europa, pe ruta Constanța–București, i-a uluit pe călătorii români. Interiorul impecabil și dotările tehnice i-a surprins pe mulți, iar experiențele împărtășite pe Facebook arată că nivelul confortului câștigă tot mai mulți adepți. Din păcate, la capitolul întârzieri lucurile stau la fel, publică Playtech.

Pe grupul de Facebook ”Constanța Angajări”, un utilizator a postat imagini din interiorul unui tren care nu seamănă deloc cu cele tradiționale. În dreptul fotografiilor, acesta a scris:

”Tren Constanța-București. Curat și decent. Direct 2 ore. 92 lei clasa a 2-a sau 130 lei clasa întâi. Mult mai bine decât cu băieții deștepți care nu dau bilete la microbuze.”

Imaginile arată scaune moderne, spațiu generos pentru picioare, toalete curate și un ambient luminos, ceea ce contrastează cu imaginea trenurilor românești mai vechi, adesea asociate cu aglomerație și lipsa confortului. Mulți internauți au reacționat imediat:

”Am călătorit cu acest tren vineri seara de la București la Constanța. Foarte confortabil. Este achiziționat pe fonduri europene. Sper să beneficieze de acest confort cât mai mulți călători și cât mai mulți ani.”

 

Cât de rapid este noul tren

Comparativ cu alte mijloace de transport, trenul modern se dovedește mai rapid și mai economic.

”Da, am fost și eu cu el și este super curat, rapid și ieftin. La autocar am plătit 170 lei și am făcut 4,5 ore până la Otopeni din Mangalia, pe când cu trenul am mers 2 ore până la Gara de Nord și 15-18 minute până la Otopeni, tot cu trenul.”

Tarifele accesibile pentru clasa a doua și prima, împreună cu durata redusă a călătoriei, îl transformă într-o alternativă atractivă pentru navetiști și turiști. Experiențele utilizatorilor arată că investiția în trenuri moderne poate schimba percepția publicului despre transportul feroviar românesc.

Experiența călătorilor

Opiniile pasagerilor subliniază și aspectul de siguranță și civilizație:

”Da, e ok. Am mers și eu cu el. E curat. În sfârșit o baie civilizată. Sper să fie achiziționate cât mai multe astfel de trenuri.”

Altcineva adaugă: ”Să sperăm că toți călătorii vor avea bunul-simț să păstreze acest tren modern! Cei care deteriorează să primească amenzi, la nivelul costului reparațiilor!” În același timp, estetica trenului și confortul pasagerilor sunt apreciate.

Comentariile confirmă că experiența nu ține doar de viteza călătoriei, ci și de modul în care sunt tratate detaliile: igienă, scaune confortabile și spații bine organizate.

