Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni

Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni

28 ian. 2026, 17:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta, a oferit detalii explozive despre cum au ajuns miniștrii USR să semneze acordul care va afecta interesele fermierilor români. Astfel, fostul premier arată că Oana Țoiu a fost sunată direct de la cabinetul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

În primul rând, a observat fostul președinte al PSD, în cazul reprezentanților României decizia a venit direct din plic. Ceea ce și explică discreția excesivă și lipsa de dezbateri reale din România pe marginea acestui acord controversat, înaintea semnării de către Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul Oana Țoiu.

I-a venit votul în plic

Victor Ponta: Facem o strategie. Nu mai avem atât timp să facem. Zi ce facem. Să votăm pentru MERCOSUR sau împotrivă? Analizăm, ne trebuie o strategie. N-a mai analizat, i-a venit mișcarea, i-a venit votul în plic. 

Cristache: Apropo, acolo chiar credeți că a sunat un telefon și… 

Ponta: Da, așa știu, nu cred. Au sunat niște oameni la doamna Țoiu și doamna Țoiu i-a zis: Șefu, șefu, e beton ce facem, e bine. Nu s-a gândit, apropo de strategie. Nu s-a gândit nimeni, bă, avem o strategie, spunem acasă la agricultorii români, de ce semnăm MERCOSUR? Că noi nu exportăm nimic în țările Americii de Sud. O să importăm. Avem o strategie, n-avem o strategie. Bă, atunci hai să nu votăm dacă n-avem o strategie.

Cristache: Dar nu, stați puțin. Cine a sunat la doamna Țoiu?

Ponta: De la Bruxelles.

Cristache: De la Bruxelles a sunat?

Ponta: Da.

Cristache: De la cabinetul doamnei Ursula?

Ponta: Da Dom’le, să votați cu noi, că ne lipsește un vot.

Cristache: Că Macron nu votează cu noi.

Ponta: Macron nu putea, din punct de vedere politică internă n-avea cum să voteze. Că și-așa sunt ia în stradă, să-l fugărească pe la Elisee. Era complicat pentru el. 

Cristache: Păi bine, bine. Și a sunat la doamna Țoiu, doamna Țoiu a sunat la Cotroceni. Și Nicu a zis, da, să trăiți așa, facem.

Ponta: Nicu sigur, e bine. Ne-ai văzut ca și… Acolo n-am mai avut nevoie de strategie, a zis că e un vot foarte bun. Dacă îl întreba lumea: dom’le, ce scrie în Acordul Mercosur, mmmm. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?

Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”

Recomandarea video

Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O nouă analiză ADN rescrie povestea unei femei care a trăit acum aproape 2.000 de ani
EXCLUSIV Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
18:42
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
INEDIT Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
18:30
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
EXCLUSIV Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
18:22
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
EVENIMENT Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump
18:20
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe