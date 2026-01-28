Invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta, a oferit detalii explozive despre cum au ajuns miniștrii USR să semneze acordul care va afecta interesele fermierilor români. Astfel, fostul premier arată că Oana Țoiu a fost sunată direct de la cabinetul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În primul rând, a observat fostul președinte al PSD, în cazul reprezentanților României decizia a venit direct din plic. Ceea ce și explică discreția excesivă și lipsa de dezbateri reale din România pe marginea acestui acord controversat, înaintea semnării de către Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul Oana Țoiu.

“ I-a venit votul în plic “

Victor Ponta: Facem o strategie. Nu mai avem atât timp să facem. Zi ce facem. Să votăm pentru MERCOSUR sau împotrivă? Analizăm, ne trebuie o strategie. N-a mai analizat, i-a venit mișcarea, i-a venit votul în plic.

Cristache: Apropo, acolo chiar credeți că a sunat un telefon și…

Ponta: Da, așa știu, nu cred. Au sunat niște oameni la doamna Țoiu și doamna Țoiu i-a zis: Șefu, șefu, e beton ce facem, e bine. Nu s-a gândit, apropo de strategie. Nu s-a gândit nimeni, bă, avem o strategie, spunem acasă la agricultorii români, de ce semnăm MERCOSUR? Că noi nu exportăm nimic în țările Americii de Sud. O să importăm. Avem o strategie, n-avem o strategie. Bă, atunci hai să nu votăm dacă n-avem o strategie.

Cristache: Dar nu, stați puțin. Cine a sunat la doamna Țoiu?

Ponta: De la Bruxelles.

Cristache: De la Bruxelles a sunat?

Ponta: Da.

Cristache: De la cabinetul doamnei Ursula?

Ponta: Da… Dom’le, să votați cu noi, că ne lipsește un vot.

Cristache: Că Macron nu votează cu noi.

Ponta: Macron nu putea, din punct de vedere politică internă n-avea cum să voteze. Că și-așa sunt ia în stradă, să-l fugărească pe la Elisee. Era complicat pentru el.

Cristache: Păi bine, bine. Și a sunat la doamna Țoiu, doamna Țoiu a sunat la Cotroceni. Și Nicu a zis, da, să trăiți așa, facem.

Ponta: Nicu sigur, e bine. Ne-ai văzut ca și… Acolo n-am mai avut nevoie de strategie, a zis că e un vot foarte bun. Dacă îl întreba lumea: dom’le, ce scrie în Acordul Mercosur, mmmm.

