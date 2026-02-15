Lăsatul secului de carne. Ce alimente sunt complet interzise în Postul Paștelui

Lăsatul secului de carne are loc duminică 15 februarie și reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Ziua aceasta este ultima în care credincioșii pot consuma alimente „de dulce” înainte de intrarea în Săptămâna Albă, când carnea este exclusă, dar ouăle și lactatele încă mai pot fi consumate.

Săptămâna Albă pregătește credincioșii atât fizic, cât și sufletește pentru perioada Postului Mare, care se întinde până la Învierea Domnului. Obiceiurile și tradițiile asociate acestei perioade reflectă bogăția spirituală și culturală a credinței ortodoxe.

Ce este Lăsatul Secului

„Înaintea fiecărui mare post al bisericii, creștinii ortodocși marchează Lăsata Secului – momentul despărțirii de mâncarea „de dulce” și de obiceiurile lumești, pentru a intra într-o perioadă de curățire trupească și sufletească. Denumirea vine din vechea expresie „a lăsa secul”, care înseamnă a renunța la hrana consistentă și la plăcerile care țin omul ancorat exclusiv în planul material, pentru a face loc unei vieți duhovnicești intense. Nu este doar o schimbare alimentară, ci un exercițiu de voință și de disciplină interioară.

În cazul Paștelui, această etapă are o rânduială aparte și începe cu Lăsata Secului de carne.”, a explicat preotul Dan Damaschin, potrivit Digi24.

Săptămâna Albă 2026

„În anul 2026, Lăsata Secului de carne pentru Postul Paștelui are loc duminică, 15 februarie. Ziua coincide, în calendarul ortodox, cu Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, un moment cu profundă încărcătură spirituală, în care Evanghelia le amintește credincioșilor despre responsabilitatea faptelor lor și despre importanța milosteniei și a iubirii față de aproape. Lăsata Secului de carne marchează ultima zi în care se mai consumă preparate de origine animală, carne și alte derivate, înainte de intrarea în perioada de pregătire pentru Postul Paștelui. Totuși, postul propriu-zis nu începe imediat, ci este precedat de o etapă de tranziție. Dincolo de aspectul alimentar, Lăsata Secului de carne are o semnificație profund spirituală. Ea marchează trecerea de la ritmul obișnuit al vieții cotidiene la o etapă de introspecție și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați nu doar să își schimbe meniul, ci și atitudinea: să se apropie prin rugăciune, pocăință, milostenie și prin participarea la Sfintele Taine, în vederea pregătirii pentru bucuria Învierii.

Începând cu 16 februarie 2026, credincioșii intră în Săptămâna Albă, cunoscută și sub numele de „Săptămâna Brânzei„. Această perioadă de tranziție durează o săptămână, până pe 22 februarie 2026, și marchează ultima etapă înainte de Postul Mare. În această săptămână, carnea este exclusă din alimentație, însă sunt permise lactatele, ouăle și produsele derivate. Rânduiala treptată are rolul de a pregăti atât trupul, cât și sufletul pentru asprimea Postului Mare.”, a mai precizat preotul