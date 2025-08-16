Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care se află sub steaua ascensiunii în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”

Zodia care se află sub steaua ascensiunii în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”

16 aug. 2025, 20:36, HOROSCOP
Zodia care se află sub steaua ascensiunii în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”

Săptămâna 17-23 august 2025 se anunță a fi benefică pentru o zodie anume. În Horoscopul prezentat de Alina Bădic, va fi o cuadratură a luminariilor extrem de importantă.

„Atunci când luminariile sunt cuadrate vorbim despre conflicte destul de dure”.

Ar putea fi vorba despre un conflict sau ceva ce vi se pare că nu funcționează așa cum era planificat. Însă, Alina Bădic spune că Uranus și Pluto le vor sări în ajutor nativilor.

„Lucrul acesta vă pune pe gânduri. Nu este doar cuadratura luminariilor. Uranus și Pluto sunt prietenele dumneavoastră în această perioadă”.

Este vorba despre zodia Berbec, cea care va avea parte de ascensiune în carieră.

„Vorbim despre ascensiune. Vă aflați sub steaua ascensiunii și sub steaua longevității. Ne referim la faptul că trebuie să descoperiți lucruri, situații care chiar vor fi longevive în viața dumneavoastră”, a spus Alina Bădic în Horoscopul săptămânal publicat pe  B1 TV.

Ziua de 17 august pentru Berbec

Astăzi ar putea fi o zi plină de emoții puternice. Poate că nu este ceva nou, deoarece, în general, ai tendința de a simți lucrurile profund. Uneori, ți-ar putea fi greu să găsești o modalitate de a-ți exprima sentimentele.

Deși ești creativ, nu este întotdeauna ușor să găsești activitatea potrivită care să te motiveze. Vizitează o librărie online și caută câteva cărți interesante despre artă sau artizanat. Acestea ar putea să-ți dea idei pentru a te exprima.

În 2025, cheia succesului pentru Berbeci este răbdarea. Deși au tendința de a acționa impulsiv, nativii trebuie să își facă un plan și să urmeze pașii potriviți. Oportunitățile nu vor lipsi, dar va trebui să le aleagă cu atenție.

Ultima lună de vară vine cu momente în care își va recalibra deciziile și va urma un nou drum. Există probabilitatea ca unele persoanele născute sub acest semn zodiacal să aibă intenția de a lua totul de la zero. Luna august poate veni cu momente de bun augur în plan financiar pentru nativul Berbec. Surprizele pot fi la fiecare pas.

