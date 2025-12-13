Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care trebuie să evite deplasările între 13 și 20 decembrie 2025, potrivit faimoasei Urania

Zodia care trebuie să evite deplasările între 13 și 20 decembrie 2025, potrivit faimoasei Urania

13 dec. 2025, 16:32, HOROSCOP
Zodia care trebuie să evite deplasările între 13 și 20 decembrie 2025, potrivit faimoasei Urania
Urania

Celebra Urania a făcut previziunile pentru nativii din zodia Fecioară, valabile în perioada 13 – 19 decembrie 2025.

Astfel, între 13 și 15 decembrie dimineața, vor exista unele gesturi financiare atent analizate. Între 15 decembrie, după ora o5:51, și 17 decembrie, după-amiaza, cele două case ale comunicării și învățăturii se vor afla sub semnul delicat al opoziției Lună Neagră/Uranus, care se va epuiza la sfârșitul zilei de 20 decembrie, când Luna Neagră va părăsi acest sector și își va începe tranzitul prin casa a IV-a.

Până atunci, însă, se mai pot produce surprize care vor naște unele comentarii și nevoia unor reacții în conformitate cu natura și importanța lor pentru fiecare nativ.

Deplasările pot fi marcate de evenimente neplăcute, iar dialogurile se pot sfârși prost dacă niciunul dintre participanți nu va avea inspirația de a le pune punct la timp.

Între 17 decembrie, după ora 18:39, și 19 decembrie, relațiile de familie rămân importante, solicitante, dar mai puțin „fierbinți”, cu reacții mai temperate pe fondul ușurării contextului astral anterior în care operau cinci planete, pentru că Marte va părăsi acest sector și va intra în zodia Capricornului, în data de 15 decembrie.

Aceste patru planete personale care tranzitează Săgetătorul ne dau indicații și despre alte aspecte: chestiunea strămutării dintr-o localitate în alta și, mai ales, dintr-o țară în alta (eventual a plecării definitive din țara natală), chestiuni administrative sau juridice referitoare la regimul unor clădiri sau terenuri.

Acestea vor face 12 cvadraturi cu posturile astrale din casa a VII-a a contractelor, astfel că e de așteptat ca și în acest plan, lucrurile să se precipite sau să se condiționeze unele pe altele, făcând o serie de demersuri ale nativilor greu de rezolvat.

Mai mult, până pe 23 ianuarie 2026, Marte va introduce o notă de răceală, de distanță, poate chiar de ostilitate sau de supărare ori de îndepărtare între nativi și cei dragi lui (până atunci), punând sentimentele de simpatie, dragoste, atracție și atașamentele la grea încercare, se precizează în horoscopul realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
17:38
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2025. Taurii iau decizii importante în viața personală
15:00
Horoscop 14 decembrie 2025. Taurii iau decizii importante în viața personală
HOROSCOP Marte intră în Capricorn, în săptămâna 15-21 decembrie 2025. Cum sunt afectate zodiile de acest tranzit
07:32
Marte intră în Capricorn, în săptămâna 15-21 decembrie 2025. Cum sunt afectate zodiile de acest tranzit
HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
15:00, 12 Dec 2025
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
HOROSCOP Singurele 3 zodii care trag lozul cel mare din 15 decembrie 2025. Noroc pe borna destinului pentru acești nativi
11:20, 12 Dec 2025
Singurele 3 zodii care trag lozul cel mare din 15 decembrie 2025. Noroc pe borna destinului pentru acești nativi
HOROSCOP Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
08:29, 12 Dec 2025
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
MILITAR Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
18:24
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
ULTIMA ORĂ În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
18:14
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
DEZVĂLUIRI Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
18:06
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
SPORT Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
17:59
Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng

Cele mai noi