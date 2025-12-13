Zodia care trebuie să evite deplasările între 13 și 20 decembrie 2025, potrivit faimoasei Urania

Celebra Urania a făcut previziunile pentru nativii din zodia Fecioară, valabile în perioada 13 – 19 decembrie 2025.

Astfel, între 13 și 15 decembrie dimineața, vor exista unele gesturi financiare atent analizate. Între 15 decembrie, după ora o5:51, și 17 decembrie, după-amiaza, cele două case ale comunicării și învățăturii se vor afla sub semnul delicat al opoziției Lună Neagră/Uranus, care se va epuiza la sfârșitul zilei de 20 decembrie, când Luna Neagră va părăsi acest sector și își va începe tranzitul prin casa a IV-a.

Până atunci, însă, se mai pot produce surprize care vor naște unele comentarii și nevoia unor reacții în conformitate cu natura și importanța lor pentru fiecare nativ.

Deplasările pot fi marcate de evenimente neplăcute, iar dialogurile se pot sfârși prost dacă niciunul dintre participanți nu va avea inspirația de a le pune punct la timp.

Între 17 decembrie, după ora 18:39, și 19 decembrie, relațiile de familie rămân importante, solicitante, dar mai puțin „fierbinți”, cu reacții mai temperate pe fondul ușurării contextului astral anterior în care operau cinci planete, pentru că Marte va părăsi acest sector și va intra în zodia Capricornului, în data de 15 decembrie.

Aceste patru planete personale care tranzitează Săgetătorul ne dau indicații și despre alte aspecte: chestiunea strămutării dintr-o localitate în alta și, mai ales, dintr-o țară în alta (eventual a plecării definitive din țara natală), chestiuni administrative sau juridice referitoare la regimul unor clădiri sau terenuri.

Acestea vor face 12 cvadraturi cu posturile astrale din casa a VII-a a contractelor, astfel că e de așteptat ca și în acest plan, lucrurile să se precipite sau să se condiționeze unele pe altele, făcând o serie de demersuri ale nativilor greu de rezolvat.

Mai mult, până pe 23 ianuarie 2026, Marte va introduce o notă de răceală, de distanță, poate chiar de ostilitate sau de supărare ori de îndepărtare între nativi și cei dragi lui (până atunci), punând sentimentele de simpatie, dragoste, atracție și atașamentele la grea încercare, se precizează în horoscopul realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.