Obiceiul banal care a băgat un bărbat de 54 de ani în spital. A suferit un AVC, deși era sănătos: „Ucigașul tăcut”

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie a ajuns în mâinile medicilor în urma unui obicei banal pe care îl făcea zilnic. Persoana în cauză suferise un AVC, deși era sănătos și lipsit de vicii. Simptomele au apărut brusc.

Un simplu obicei de zi cu zi a fost la un pas să îi fie fatal unui bărbat în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie. Bărbatul a acuzat stări de rău, amorțeală și dureri, apoi s-a trezit în mâinile medicilor pentru a-i salva viața. Bărbatul în cauză, alergător pasionat, nu avea vicii. În schimb, un obicei banal l-a băgat în spital.

Consumul de cafeină l-a băgat în spital

Bărbatul nu consuma alcool, nu fuma și nici nu era consumator de substanțe interzise. În schimb, duce o viață activă, fiind alergător pasionat. Totuși, un obicei de zi cu zi, urmat de multe persoane, i-a pus viața în pericol. Și anume, consumul unor produse care conțin cafeină.

Simptomele au apărut brusc, în cazul bărbatului. A început să simtă o amorțeală și o slăbiciune în partea stângă, apoi s-a confruntat cu dificultăți de echilibru, înghițire, mers și vorbire. Toate aceste simptome au fost un semnal de alarmă clar al corpului și l-au condus direct în mâinile medicilor. Bărbatul a fost dus la o clinică specializată în accidente vasculare cerebrale (AVC).

Bărbatul prezenta o tensiune arterială foarte mare.

„Tensiunea lui arterială era extrem de mare – aproximativ 254 pe 150 de milimetri – totuși, când te uitai la el, nu-ți dădeai seama, pentru că arăta atât de bine. De aceea numim hipertensiunea arterială ucigașul tăcut”, a precizat dr. Sunil Munshi, medic consultant la Nottingham University Hospitals NHS Trust.

Consuma câte 8 energizante, zilnic

Pacientul în vârstă de 54 de ani suferise un AVC localizat în talamus. Pentru reducerea tensiunii arteriale, doctorii i-au administrat un tratament cu 5 medicamente diferite. Chiar și în aceste situații, tensiunea a continuat să crească.

Ulterior, bărbatul le-a mărturisit medicilor că avea obiceiul de a consum câte 8 băuturi energizante. Acest obicei, în schimb, i-a afectat sănătatea. Un studiu a arătat că unele băuturi de acest tip pot să conțină până la 500 miligrame de cafeină. Prin comparație, o cafea conține 90 mg, iar un ceai are 30 mg de cafeină.

„În fiecare zi consuma opt băuturi energizante foarte puternice pentru a rămâne alert în ceea ce privește slujba sa – două doze la patru momente diferite ale zilei. Fiecare dintre băuturi conținea 160 de miligrame de cafeină. Dintr-odată, diagnosticul a devenit clar”, a continuat doctorul, potrivit CNN.

