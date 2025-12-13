Prima pagină » Actualitate » Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică

Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică

Mara Răducanu
13 dec. 2025, 17:40, Actualitate
Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică

CFR Călători a anunțat că biletele de tren se vor scumpi începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, măsură care vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației. CFR Călători intenționează să introducă mai multe trenuri pe rutele populare, în funcție de livrarea noilor rame de la Alstom.

A doua scumpire din acest an la biletele de tren, începând de duminică

O altă scumpire s-a aplicat din 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. Tot începând de mâine, 14 decembrie, când intră în vigoare noul mers al trenurilor, vor circula aproximativ 1.150 de garnituri CFR zilnic, potrivit informațiilor Libertarea.ro.

Rute noi CFR reintroduse din 14 decembrie

Noul program reintroduce legăturile directe între București și Budapesta, precum și cursele spre Viena, cu oprire în gara Westbahnhof. Se vor introduce patru trenuri pe ruta București Nord – București Progresu – Giurgiu – Ruse, în ambele sensuri.

Prețul biletelor de tren, după scumpire

  • Pentru ruta București-Brașov, un bilet Interregio la clasa a II-a va costa 75 de lei, față de 68 de lei anterior
  • Pentru București-Constanța, prețul va fi de 93 de lei la clasa a II-a și ajunge la 134 de lei la clasa I
  • O călătorie mai lungă, precum București-Iași, va costa aproximativ 140 de lei.

Sursă foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
ULTIMA ORĂ În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
18:14
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
SPORT Ei sunt cei mai buni din VOLEIUL românesc
16:47
Ei sunt cei mai buni din VOLEIUL românesc
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
DEZVĂLUIRI Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
18:06
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
SPORT Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
17:59
Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
VIDEO Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”
17:56
Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”
HOROSCOP Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
17:38
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
EVENIMENT Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza
16:45
Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza
ULTIMA ORĂ Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii
16:20
Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii

Cele mai noi