Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică

CFR Călători a anunțat că biletele de tren se vor scumpi începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, măsură care vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației. CFR Călători intenționează să introducă mai multe trenuri pe rutele populare, în funcție de livrarea noilor rame de la Alstom.
O altă scumpire s-a aplicat din 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. Tot începând de mâine, 14 decembrie, când intră în vigoare noul mers al trenurilor, vor circula aproximativ 1.150 de garnituri CFR zilnic, potrivit informațiilor Libertarea.ro.
Noul program reintroduce legăturile directe între București și Budapesta, precum și cursele spre Viena, cu oprire în gara Westbahnhof. Se vor introduce patru trenuri pe ruta București Nord – București Progresu – Giurgiu – Ruse, în ambele sensuri.
