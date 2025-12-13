Prima pagină » Actualitate » Când este bine să te spovedești înainte de Crăciun? Ce ritual religios să respecți înainte de Nașterea Domnului

13 dec. 2025, 17:59, Actualitate
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar pregătirile sunt în toi – se formează listele de cumpărături, de rețete și de cadouri pentru cei dragi. Totuși, dincolo de aspectele organizatorice, mulți cetățeni respectă și cutumele bisericești. De exemplu, tu știi când ste bine să te spovedești înainte de Crăciun? Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Ne aflăm, încă, în perioada postului Crăciunului, iar mulți credincioși aleg să îl mențină până în Ajun, respectând cu strictețe cutumele bisericești. De altfel, înainte de ziua de 24 decembrie, când este Ajunul, oamenii pot merge la biserică pentru a se spovedi. Prin Taina Mărturisirii, aceștia primesc iertarea păcatelor prin harul divin și redescoperă pacea interioară. Totuși, în ce zi ar trebui să ia parte credincioșii la acest ritual?

Părintele Nicolae Dima a adus în atenție faptul că spovedania reprezintă un proces prin care credinciosul poate primi vindecare sufletească. În timpul spovedaniei, credinciosul își deschide sufletul în fața duhovnicului, pentru a-și alina sufletul. De obicei, credincioșii pot lua parte la acest ritual religios în timpul postului, înainte de Crăciun.

Credincioșii ar trebui să se spovedească în ultimele 2 săptămâni înainte de Crăciun / foto: Shutterstock

Este recomandat ca oamenii să se spovedească în ultimele două săptămâni înainte de Crăciun, susțin unii dintre preoți. Preotul Nicolae Dima mai susține că înainte de ritual credincioșii pot parcurge unn îndreptar de spovedanie. Acesta conține, grupate, liste orientative de păcate (credință, viață de familie, relația cu semenii), arată Playtech.ro.

„Prima întrebare de la spovedanie, pentru că în perioada aceasta am făcut foarte multe spovedanii, prima întrebare esențială este: Crezi în Dumnezeu? Întrebarea aceasta îmbrăcă atâtea forme… «Da părinte, dar eu nu vin mereu la biserică», sau «Da părinte, dar nu țin toate posturile». Dar întrebarea mea este simplă: Crezi în Dumnezeu? «Da, dar nu sunt sigură că mă rog cum trebuie». Și eu întreb din nou: Crezi în Dumnezeu?

Mintea trebuie să înțeleagă care este subiectul. Și atunci primesc răspunsul: «Da!». Acest «da» devine clarificator. Și ăsta este, de fapt, fundamentul discuției pe care o am după aceea cu cel care se spovedește.

Acest da este fundamental. Dacă noi coborâm sub nivelul acestui «da», suntem într-o poziție foarte delicată, suntem într-un «jeleu». Și asta pentru că solul de sub noi nu este unul ferm”, a spus părintele Nicolae Dima în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, în 2023.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

