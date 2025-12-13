Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”

Miliardarul Elon Musk a fost întrebat care este cea mai amuzantă persoană pe care a cunoscut-o în viața reală. „Donald Trump este amuzant din fire”, a răspuns Musk, făcând trimitere la întâlnirea liderului de la Casa Albă cu primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, din Biroul Oval de luna trecută, relatează Business Insider. Întrebat cine este cea mai amuzantă persoană pe care a cunoscut-o în viața reală, Elon Musk a avut un răspuns oarecum surprinzător.

„Știți, președintele Trump este foarte amuzant. Are un simț al umorului extraordinar”, a spus Musk într-un episod al podcastului The Katie Miller, difuzat marți. „Este amuzant în mod natural”, a adăugat el.

Musk a făcut referire la întâlnirea președintelui Donald Trump cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, de luna trecută, când un reporter l-a întrebat pe Mamdani dacă își menține opinia că Trump este „fascist”.

„Și președintele a spus: «Spune pur și simplu da. Așa e mai smplu», a precizat Musk, izbucnind în râs. «Nu-ți face griji. Spune pur și simplu da.»”

„Ce prostie”, a adăugat Musk, după ce a râs din nou.

Comentariile lui Musk au marcat încă o cotitură în relația sa în continuă evoluție cu Trump. Cei doi par să fi lăsat în mare parte neînțelegerile în urmă, Musk chiar vizitând Casa Albă, luna trecută, pentru o cină.

Totuși, directorul SpaceX a spus în același interviu că nu ar fi preluat DOGE dacă s-ar fi putut întoarce în timp, chiar dacă considera că efortul a fost „oarecum reușit”.

„Cred că, în loc să fac DOGE, aș fi construit, parctic, aș fi lucrat la companiile mele, în esență, și la mașini — nu ar fi ajuns să fie incendiate mașinile”, a spus șeful Tesla.

